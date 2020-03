Auch in Krisenzeiten schafft es Daniela Katzenberger ihren Fans ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. So meldete sie sich vor Kurzem aus ihrem Haus auf Mallorca mit einem witzigen Klopapier-Video.

Mallorca steht aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus unter strengen Ausgangssperren.

Daniela Katzenberger: Das Klopapier ist ihr Schatz

TV-Sternchen Daniela Katzenberger behält auch während der Coronavirus-Pandemie ihren Humor und muntert ihre Fans über Instagram mit einem lustigen Video auf. Die “Katze” lebt mit ihrer Familie auf Mallorca, wo zurzeit strenge Ausgangssperren herrschen. Zum Supermarkt darf Daniela aber noch. Anscheinend hatte sie allerdings trotzdem Probleme damit, Klopapier kaufen zu können. Vielerorts ist das Produkt nämlich aufgrund von Hamsterkäufen ausverkauft. So anscheinend auch auf Mallorca.

Vor Kurzem hat die 33-Jährige es dann augenscheinlich doch noch geschafft, das heiß begehrte Hygieneprodukt zu ergattern. Um ihren Followern zu zeigen, wie wichtig ihr der “Schatz” ist, stellte sie einen lustigen Clip von sich mit zwei Rollen Toilettenpapier ins Netz.

Klopapier “Mein Schatz!”

In dem Video hält sie zwei Rollen Klopapier in die Höhe und bewegt ihre Lippen zum berühmten Spruch von Gollum aus Herr der Ringe: “Mein Schatz!”. Dass es sich bei Danielas Schatz nicht um einen goldenen Ring, sondern um ein alltägliches Produkt handelt, können wohl viele in der jetzigen Situation nachvollziehen.

Hamsterkäufe in vielen Ländern

Aufgrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus und den in vielen Ländern verhängten Ausgangssperren kommt es vielerorts zu Hamsterkäufen von Hygieneprodukten und haltbaren Lebensmitteln. Das führt dazu, dass Produkte wie etwa Desinfektionsmittel, Klopapier oder Nudeln schnell ausverkauft sind. Dabei ist auch in Ländern mit Ausgangsbeschränkungen die Grundversorgung mit Lebensmitteln gewährleistet.