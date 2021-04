In Zeiten von Social Distancing haben wir alle vergessen, wie man sich unter Menschen richtig verhält. Bei manchen Sternzeichen ist das unangebrachte Verhalten aber angeboren.

Diese Tierkreiszeichen legen meist ein schlechtes Benehmen an den Tag:

Widder

Der Widder wird vom Element Feuer dominiert und das schlägt sich auch auf sein Gemüt. Und manchmal für das zu unangebrachtem Verhalten. Denn der Widder nimmt sich kein Blatt vor den Mund und spricht Worte aus, ohne vorher darüber nachzudenken, dass diese verletzend sein könnten. Während einer Unterhaltung mit einem Widder kann man sich schon mal zurückgestoßen und nicht ernst genommen fühlen.

Schütze

Der Schütze hat einen besonderen Sinn für Humor und gilt in seinem Bekanntenkreis meist als der Entertainer. Doch manchmal gehen seine Witze leider zu weit und ohne es zu wissen, beleidigt er gleich einmal alle Anwesenden. Er weiß nicht, wie er mit anderen kommunizieren soll, ohne dabei fiese Kommentare fallen zu lassen. Diese Art von Humor ist aber oft einfach nicht angebracht.

Zwillinge

Die Zwillinge wissen manchmal nicht, welche Verhaltensweisen gerade angebracht sind und welche nicht. In jedem Zwilling steckt immerhin noch eine zweite Persönlichkeit, die es heißt unter Kontrolle zu bringen. Das Sternzeichen ist deswegen oft unter einem so großen Tatendrang, dass es dabei vergisst auf die Gefühle seiner Mitmenschen zu achten. Dabei werden auch mal die besten Freunde auf der Strecke gelassen. Doch zum Glück erkennen die Zwillinge oft noch in letzter Sekunde, welchen Kummer ihr Verhalten anderen bereitet hat und versuchen, ihren Fehler auszubügeln.

