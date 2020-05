Wie die US-amerikanische Food und Drug Administration (FDA) nun rät, sollten auch Hunde und Katzen die Social Distancing-Regeln einhalten.

Auf ihrer Webseite veröffentlichte die Behörde Verhaltensempfehlungen für Haustiere während der Coronavirus-Pandemie.

US-Behörde veröffentlicht Social Distancing-Empfehlung für Haustiere

Laut einem Ratgeber auf der Webseite der FDA, empfiehlt die Behörde auch Haustieren Social Distancing zu betreiben. Demnach sollten sich Hunde und Katzen nicht mit Tieren aus anderen Haushalten treffen. Außerdem solle man Katzen derzeit nicht aus dem Haus lassen. Zudem sollten Besitzer auch darauf achten, dass ihre Haustiere nicht mit anderen Tieren oder Menschen Kontakt haben. Und Hundehaltern wird empfohlen, ihre Vierbeiner immer an der Leine zu halten und zu anderen Tieren und Menschen mindestens zwei Meter Abstand zu halten.

Abstandsregeln auch für Haustiere wichtig

Während zu Beginn der Coronavirus-Krise noch unklar war, inwiefern auch Tiere betroffen sind, gibt es mittlerweile mehrere Infektionen in der Tierwelt. So infizierten sich etwa vier Tiger und drei Löwen in einem New Yorker Zoo. Und auch Hunde und Katzen wurden bereits positiv auf Covid-19 getestet. Eine Prüfung der WHO ergab jedoch: Katzen können an Covid-19 erkranken, bei Hunden ist das eher nicht der Fall.

Laut der FDA seien bislang aber keine Fälle bekannt, bei denen Tiere Menschen mit dem Virus infizierten.