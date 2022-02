Was tun, wenn man schon gar nicht mehr weiß, wohin mit all dem Geld, das man auf seinem Konto hat? Kim Kardashian macht’s vor und gönnt sich einfach mal einen Privatjet der Extraklasse. Für ihre ganz persönliche „Kim Air“ soll die Unternehmerin 150 Millionen US-Dollar hingelegt haben.

Ein Jahr lang soll das Luxusflugzeug Kims Wünschen entsprechend verschönert worden sein.

Kim Kardashian gibt 150 Millionen Dollar für Luxusjet aus

Dass man im Hause Kardashian nicht unbedingt aufs Geld achten muss, wissen wir spätestens nach 20 Staffeln „Keeping Up With the Kardashians“. Laut dem Forbes Magazin hat Kim ein geschätztes Vermögen von 1,2 Milliarden US-Dollar und zählt damit auch zu den reichsten Frauen der Welt. Da ist eine Anschaffung wie ein Privatjet auch keine allzu große Investition mehr, selbst dann nicht, wenn man dafür satte 150 Millionen US-Dollar ausgibt.

Denn genau so viel soll der Luxusflieger gekostet haben, den sich die Unternehmerin jetzt gegönnt hat. Und weil Kim eben Kim ist, musste der Jet natürlich auch voll und ganz ihren Vorstellungen entsprechen. Ein ganzes Jahr lang soll das Flugzeug nach den Wünschen des It-Girls verändert und aufgemotzt worden sein. Am Ende hat es sich scheinbar gelohnt und Kim ist überglücklich mit ihrer ganz eigenen „Kim Air“.

Der milliardenschwere Reality-Star hat die Maschine auch gleich mal in Betrieb genommen. Gemeinsam mit ihrer Style-Crew, bestehend aus Chris Appleton und Mario Dedivanovic, hat sich Kim auf den Weg zur Fashion Week in Mailand gemacht.

So luxuriös ist Kims Flugzeug

Fotos auf dem Promi-Portal TMZ zeigen den Luxus-Jet, der in Kims Lieblingsfarbe „creme“ erstrahlt. Denn wie sie in ihrem Cover-Interview mit der Vogue verrät, hat die 41-Jährige wirklich ALLES in dieser Farbe. Egal ob die gesamte Inneneinrichtung in ihrer Villa in Los Angeles, ihr Auto oder eben der Privatjet. Und auch sonst ist bei dem Flugzeug wirklich nichts dem Zufall überlassen. Ledersitze aus Kaschmir-Oberflächen und auf Hochglanz polierte Tischoberflächen sind nur ein paar der luxuriösen Details bei der „Kim Air“.

Den Jet, der Platz für 18 Personen bietet, hat Kim übrigens mithilfe der Star-Designer Tommy Clements und Waldo Fernandez gestaltet. Allein das Flugzeug soll 95 Millionen US-Dollar gekostet haben. Für die exklusive Innenausstattung hat das It-Girl dann weitere 55 Millionen Dollar ausgegeben

Fun Fact: Auch Amazon-Boss und Milliardär Jeff Bezos besitzt einen G65OER-Jet.