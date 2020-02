Ein neues Video von James Corden und Justin Bieber bringt aktuell die Herzen zahlreicher User im Netz zum Schmelzen.

Darin tanzen die beiden mit kleinen Kindern zu Justins größtem Hit “Baby”.

Süßes Video: James Corden & Justin Bieber bekommen Tanzunterricht von Kindern

Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte James Corden nun ein herzergreifendes Video, dass im Netz zurzeit viral geht. Darin besuchte der Late-Night-Show-Moderator mit Justin Bieber ein Tanzstudio, um gemeinsam neue Moves zu lernen. Doch nicht der Popsänger gab schlussendlich die Schritte vor, sondern kleine Kinder. Wie in dem süßen Clip zu sehen ist, waren die jungen Choreografen höchst motiviert und schwangen zu Justins größtem Hit “Baby” ordentlich das Tanzbein. Bei so viel Energie taten sich die beiden sichtlich schwer, die Schritte zu imitieren. Vor allem James Corden kam während der Tanzstunde mit den Kindern ordentlich ins Schwitzen.