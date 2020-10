Schon lange mussten Fans darauf warten, dass George Clooney wieder auf die Leinwand zurückkehrt. Jetzt ist es endlich so weit: Der Schauspieler feiert mit dem Netflix-Film “The Midnight Sky” sein Comeback.

Leider gibt es bis jetzt noch keinen Trailer zu dem neuen Netflix-Film.

George Clooney ist mit neuem Netflix-Film zurück

Endlich ist es so weit und wir können George Clooney wieder in einem Film bewundern! Vor vier Jahren konnten sich Fans im Film “Money Monster” zum letzten Mal über einen Auftritt des Schauspielers auf der großen Leinwand freuen. Zwar war der Oscarpreisträger 2019 auch in drei Folgen der Serie “Catch 22” zu sehen – doch darin spielte er nur eine kleine Nebenrolle. Aber jetzt feiert der 59-Jährige sein Comeback! Und das nicht nur als Schauspieler, sondern auch noch als Regisseur.

Schon am 23. Dezember startet der neue Netflix-Film “The Midnight Sky” mit George Clooney. Bisher gibt es aber noch keinen Trailer und es sind auch nur wenige Details des Films bekannt. Den Cast rund um den “Ocean’s Eleven”-Star verstärken unter anderem Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo, Ethan Peck und Caoilinn Springal.

Bild: NETFLIX

“The Midnight Sky” wird ein postapokalyptisches Drama

Bisher sind nur wenige Details zu dem neuen Film bekannt. Allerdings weiß man, dass George Clooney den Wissenschaftler Dr. Augustine Lofthouse spielen wird. Dieser lebt nach einer globalen Katastrophe in einer Forschungsstation in der Arktis. Eines Tages stellt er fest, dass die nichts ahnende Besatzung eines Raumschiffes von einer Mission auf die Erde zurückkehren will. Als Augustine das bemerkt, versucht er sein möglichstes, um sie vor den gefährlichen Lebensbedingungen auf der Erde zu warnen. Dieser Film verspricht ein richtiges postapokalyptisches Drama zu werden.