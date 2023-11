Bei all dem Drama und den hitzigen Diskussionen der vergangenen Staffeln zeigt sich jetzt: „Love is Blind“ schafft offenbar auch richtige Liebesgeschichten. Denn ein Paar aus der vierten Staffel verkündet jetzt, dass sie ein Baby erwarten.

Das Baby von Bliss und Zack kommt schon im Frühjahr 2024 zur Welt.

„Love is Blind“: Bliss und Zack werden Eltern

Für Bliss und Zack aus der vierten Staffel von „Love is Blind“ war es nicht gerade ein einfacher Weg zum Traualtar. Denn obwohl sie sich in den Pods gut verstanden ohne sich auch nur ein einziges Mal gesehen zu haben, entschied sich Zack dann doch dafür, ihr keinen Antrag zu machen. Stattdessen verlobte er sich mit Irina – merkte aber schon kurz darauf, dass das nicht die richtige Entscheidung war.

Und Bliss verzieh Zack tatsächlich! Die beiden kamen zusammen, gaben sich noch in der Show das Ja-Wort und zelebrierten in den Reunion-Folgen ihre anhaltende Liebe. Und jetzt folgt die nächste frohe Botschaft. Denn Bliss ist schwanger! Und das Paar ist wirklich glücklich über die frohe Botschaft. „Babys sind Wunder und Segen“, verrät Bliss im Interview mit „People“. „Ich denke, wir waren so offen dabei, unsere Reise und unsere Beziehung mit der Welt zu teilen, und das ist unsere nächste große, schöne Sache. Ich bin wirklich glücklich, und ich hoffe, dass es anderen Menschen Freude bereitet. Es hat uns auf jeden Fall eine Menge Freude bereitet.“

Schon im Frühjahr soll das Baby zur Welt kommen. In einem Video, das die beiden auf ihrem Youtube-Kanal teilen, zeigen sie auch, wie Bliss Zack von der Schwangerschaft erzählt hat. An dem Geburtstag von Bliss Mutter brachte Bliss ihrem Zack nämlich einen Kuchen, auf dem „I love you Dad“ stand. So richtig verstanden hat Zack diese Botschaft jedoch nicht sofort. Erst als Bliss ihm auch den positiven Schwangerschaftstest gibt, realisiert Zack, dass er Vater wird und ist sichtlich überglücklich.

„Unsere Geschichte verlief nicht geradlinig“

Dass ihr Nachwuchs eines Tages die Momente sehen kann, in denen sich seine oder ihre Eltern kennengelernt haben, finden die beiden übrigens „wunderschön“. Denn auch wenn der Start in ihre Lovestory ein bisschen holprig war, kann ihr Kind eines Tages den Moment sehen, in dem sie sich ineinander verliebt haben.

„Wir sprechen darüber, dass unser Kind eines Tages seinen Freunden die Geschichte erzählen muss, wie sich seine Eltern kennengelernt haben, und es wird bestimmt eine sehr interessante Geschichte zu erzählen haben“, so Bliss. „Und ja, unsere Geschichte verlief nicht geradlinig, aber ich denke, das ist auch wichtig für unser Kind, um zu wissen, dass die Dinge manchmal nicht geradlinig verlaufen und, dass Menschen Fehler machen, die man wiedergutmachen und korrigieren kann.“