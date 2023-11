Für manche Menschen ist das eigene Bauchgefühl der beste Ratgeber, den sie jemals hatten. Bei Entscheidungen vertrauen sie deshalb vor allem auf ihre Intuition. Das kann auch mit dem Sternzeichen zusammenhängen.

Vor allem bei drei Sternzeichen liegt die eigene Intuition nie falsch!

Wassermann

Die Wassermänner neigen dazu, sich schnell eine Meinung von Dingen und Personen zu bilden. Oft reichen ihnen wenige Augenblicke, bevor sie wirklich alles durchschaut haben. Und in den meisten Fällen liegen sie mit ihrer ersten Einschätzung goldrichtig! Das ist eine richtige Superkraft für die Wassermänner! Denn durch diese schnellen Analysen haben sie ein extrem zuverlässiges Bauchgefühl entwickelt. Sie wissen deshalb sofort, wem sie vertrauen können – und wem lieber nicht.

Waage

Die Waagen sind sehr sensibel und suchen in ihrem Leben ständig nach Harmonie. Dieser Wunsch ist für sie wie ein Kompass, der sie bei Entscheidungen leitet und in moralischen Zwickmühlen hilft. Denn wann immer die Waagen vor Entscheidungen stehen, stellen sie sich die Frage: Was bringt ihnen die meiste Harmonie? Und in den meisten Fällen ist der Wunsch nach Harmonie ein guter Indikator, um Konflikte zu vermeiden und für möglichst alle ein positives Ergebnis zu erzielen.

Krebs

Den Krebsen entgeht eigentlich keine Kleinigkeit in ihrem Umfeld. Denn das aufmerksame Tierkreiszeichen achtet wirklich auf jedes Detail. Das hilft ihnen dabei, sich in einem fremden Umfeld wohlzufühlen und Kontakte zu knüpfen. Und es hat noch einen weiteren Vorteil. Denn die dauerhaften Analysen helfen ihnen einen Weg zu finden, in Zwickmühlen schnell Entscheidungen zu treffen. Denn all die Informationen sammelt der Krebs in einer Art mentalen Datenbank und holt sie hervor, wenn es um Entscheidungen geht! Nach außen hin wirken die Entscheidungen der Krebse schnell und aus dem Bauchgefühl heraus; in Wahrheit steckt dahinter aber jede Menge Analyse!