Essen mit der Familie hier, ein Punsch mit den besten Freund:innen da: In der Weihnachtszeit wollen wir besonders glänzen, das passende Haar-Styling ist somit ein Muss! Wie cool, dass Dyson die neue und limitierte Blue Blush Geschenk-Edition launcht. Wir sagen nur eines: es wird edel!

Hier siehts du die schönen Produkte.

Dyson Supersonic Haartrockner

Entwickelt für alle Haartypen, ist der Dyson SupersonicTM Haartrockner leistungsstark und schnell. Das Produkt verwendet einen konzentrierten Luftstrom, liegt gut in der Hand und ist leiser als andere. Im Gegensatz zu herkömmlichen Haartrocknern misst der Dyson SupersonicTM die Lufttemperatur 40-mal pro Sekunde, um die abgegebene Temperatur zu regulieren und das Haar vor Hitzeschäden zu schützen. Wir lieben das Tool, um vor allem mit dem Flyaway-Aufsatz unsere Haare geschmeidig und bestens gepflegt aussehen zu lassen.

Bild: Dyson

Dyson Airwrap Multi-Haarstyler

Ob Blow-Out-Look, schöne Locken oder ein eleganter Look: Dank Coanda-Luftstrom haben wir mehr Kontrolle und können uns die schönsten Styles zu Hause kreieren. Der Dyson AirwrapTM Multi-Haarstyler ist mit der intelligenten Temperatur-Regulierung von Dyson ausgestattet, die das gewünschte Styling mit einer niedrigeren Temperatur erreicht und so das Haar vor Hitzeschäden schützt. Wir stylen uns mit dem Dyson Airwrap am liebsten ein schönes Blow-out, das den ganzen Tag hält! Zusätzliches Highlight: Der Trocknungsaufsatz für geschmeidiges Finish lässt jeden Look glänzen.

Bild: Dyson

Dyson Corrale Haarglätter

Der kabellose Dyson CorraleTM Haarglätter mit seiner 4-Zellen-Lithium-Ionen-Akkutechnologie ist perfekt für alle, die ihr Haar pflegen möchten, ohne Kompromisse beim Stil einzugehen. Die kabellose Freiheit ermöglicht ein Styling vom Schreibtisch bis zur Tanzfläche, ideal für die Büroparty oder zum Auffrischen auf dem Weg zur Familienfeier. Im schönen Blue Blush ist das Tool der Hingucker in unserem Badezimmer – passend zur festlichen Season!

Bild: Dyson

Die Haarstyling-Geräte von Dyson in der Farbvariation Blue Blush sind als limitierte Geschenkedition in den Dyson Demo Stores und auf dyson.at erhältlich.

Das ideale Weihnachtsgeschenk für alle, die ihre Haare lieben! 💙