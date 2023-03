Der Frühling steht kurz bevor. Das heißt, es wird höchste Zeit, sich zu überlegen, was man „drüber“ tragen möchte. Denn das Wetter im Frühling macht ja bekanntlich oft, was es will. Mit diesen fünf Jacken-Trends könnt ihr aber definitiv nichts falsch machen und seid bestens gerüstet.

Die coolen Jacken-Trends könnt ihr auch ganz einfach hier nachshoppen.

1. Jeansjacke

Egal, wo man hinsieht, Denim ist gerade überall. Kein Wunder also, dass die Jeansjacke eines DER It-Pieces und damit ein absolutes Must-have im Frühling ist. Denn das Beste an der Jeansjacke: Sie ist ein Allrounder. Das heißt, ihr könnt das gute Stück praktisch zu jedem Outfit kombinieren. Cropped, Oversize oder mit Strasssteinen – die Jacke hat heuer viele Gesichter. Also schnappt euch eure Lieblingsjeans und kombiniert sie im All-Over-Look mit eurer Jeansjacke.

Bild: Spotlight

2. Lederjacken

Die Lederjacke gibt’s jetzt in so vielen unterschiedlichen Varianten wie noch nie: als Bikerjacke, in Mantelform, im Vintage-Style oder als Oversized Blazer. Ganz ehrlich, wir lieben sie alle. Im All-Black-Look oder ganz schlicht mit Jeans – genauso wie die Jeansjacke, sind auch Lederjacken praktisch immer einsetzbar.

Bild: Spotlight

3. Bomberjacken

Ursprünglich kommt die Jacke aus den 80ern und erlebt 2023 ein Revival. Im Frühling sollte die Bomberjacke also auf jeden Fall wieder einen festen Platz in eurem Kleiderschrank haben. Die Jacke kommt im Frühjahr aber nicht nur in klassischen Farben wie Grün, Schwarz und Navy, sondern auch in Rot und Beige. Kombiniert wird die Jacke mit Coolness-Faktor zu Maxiröcken und lässigen Outfits mit Cargohosen.

Bild: Spotlight

4. Steppjacken

Steppjacken begleiten uns jetzt schon seit knapp zwei Saisons. Und auch diesen Frühling bleiben sie uns noch erhalten. Im Frühjahr bekommen sie allerdings einen kleinen Twist. Denn nun kommen die Steppjacken obendrauf in lässiger Oversize und weiten Ärmeln daher. Kombiniert werden kann dazu alles, was gefällt, zum Beispiel mit Kleid in Midi-Länge und Stiefeln.

Bild: Spotlight

5. Trenchcoat

Ein Klassiker unter den Mänteln: Der Trenchcoat. It never gets old! Das ein oder andere Exemplar habt ihr sicher noch im Schrank hängen. Also raus damit! Denn mit dem Piece könnt ihr wahrlich nie etwas falsch machen. Solltet ihr noch keinen Trenchcoat besitzen, dann wird es jetzt also höchste Zeit. In klassischen Farben wie Schwarz, Beige oder Dunkelblau habt ihr darin garantiert einen treuen Begleiter fürs Leben gefunden. Unser Tipp: Hier lohnt es sich auch in höherpreisige Modelle oder Vintage-Pieces zu investieren.