Wenn Vitamine zum Tanz bitten 💃: Unser leckerer Mango Dance Smoothie (Mango, Apfel, Banane, Ananas). Wusstest du, dass Mangos reich an Vitamin A sind? Wofür dieses gut ist, erfahrt ihr hier: 🥭 Vitamin A ist wichtig für den Stoffwechsel, das Wachstum sowie die Sehkraft. 🥭 Darüber hinaus sorgt es für die Regeneration unserer Haut und dient als Schutzschild, um das Eindringen von Viren und Bakterien in unseren Körper zu verhindern. 🥭 In der Natur kommt Vitamin A häufig in gelben und orangen Früchten vor, wie beispielsweise in Honigmelonen, Marillen und eben Mangos. ### When vitamins ask to dance 💃: Our delicious mango dance smoothie (mango, apple, banana, pineapple). Did you know that mangos contain a high level of vitamin A? Find out what that´s good for below: 🥭 Vitamin A is important for metabolism, growth and eyesight. 🥭 It also regenerates our skin and acts as a protective shield to prevent viruses and bacteria from entering our body. 🥭 In nature, vitamin A is often found in yellow and orange fruits, such as honeydew melons, apricots and even mangoes. #rauchjuicebar #thecraftofsaft #smoothie #mango #vitamin #vitamina #goodtoknow #healthysmoothie #healthy #stayhealthy #healthylifestyle