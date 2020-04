Grade jetzt sind Lebensmittel und Vitamine, die das Immunsystem stärken wichtiger denn je. Doch welche Superfoods boosten unser Immunsystem wirklich?

Wir haben da ein paar Tipps und Rezepte für euch, mit denen ihr euren Körper mit jeder Menge Energie und gesunden Nährstoffen versorgen könnt.

Energie-Kick durch Smoothies

Einen ordentlichen Energie-Kick holt ihr euch definitiv mit frischem Obst und Gemüse. Besonders durch Mineralstoffe und Spurenelemente, die zum Beispiel in Äpfeln enthalten sind, stärken wir unser Immunsystem. Spinat versorgt uns mit Magnesium, Zink, Calcium und Eisen und Beta-Carotin und ist damit ein Allrounder, wenn es darum geht, den Körper mit gesunden Nährstoffen zu beliefern (jede Menge lecker Spinat-Rezepte gibt’s übrigens auch in der aktuellen miss April 2020). Außerdem sind auch Rote Rüben richtig gut für unser Blut, denn sie enthalten ebenfalls viel Eisen. Zudem stärkt dieses Gemüse mit Calcium und Magnesium unsere Knochen und Muskeln.

In Zeiten der Krise will auch die Juice Factory für alle da sein und verrät deshalb zwei ihrer beliebtesten Rezepte. Wie wär’s also mit einem Green Machine oder dem Red Ruben? Here we go:

Green Machine

1/8 Zitrone (mit Schale) zusammen mit 3 Äpfeln durch den Entsafter pressen. Danach eine Handvoll Blattspinat sowie ¼ Avocado in den Mixer geben, den Apfel-Zitrone-Mix beifügen und alles gut miteinander vermischen lassen. Ganz wichtig – ein Schuss Olivenöl für die cremige Konsistenz und bessere Aufnahme der Vitamine darf nicht fehlen!

Red Ruben

Zuerst ein etwa Daumenkuppen-großes Stück Ingwer mit Karotten und 2 Äpfel durch den Entsafter pressen. Anschließend ½ gekochte (verträgt der Körper besser als rohe) rote Rübe in den Mixer geben und erneut alles gut miteinander vermengen. Danach– auch hier sehr wichtig – ein Schuss Olivenöl.

Wer keine Lust hat, sich die Säfte selbst zu zaubern, der kann sie übrigens auch weiterhin zum Beispiel bei der Juice Factory bestellen. Die liefert außerdem auch Frühstück, Lunch und Snacks kontaktfrei zu dir nachhause.

Vitamin C

Achte in der kalten Jahreszeit darauf, genügend Vitamin C zu dir zu nehmen. Das findest du zum Beispiel in Gemüse wie Brokkoli oder Grünkohl. Aber auch Zitrusfrüchte und Beeren enthalten Vitamin C. Das brauchst du, um dein Immunsystem zu stärken. Ein guter Tipp: Trinke jeden Tag einen Krug Wasser mit einer gepressten Zitrone.

Sanddorn

Ein richtig guter Tipp ist außerdem Sanddorn. Denn Sanddorn hat einen besonders hohen Vitamin C Gehalt und ist reich an Antioxidantien. Das Familien-Start-up Sandicca aus der Steiermark kultiviert seit 2014 Bio-Sanddorn und stellt Produkte wie Detox-Tees, Sanddornöle und Naturkosmetik her. Mit einem eigens entwickelten und patentierten Kaltrührverfahren werden die gesunden Inhaltsstoffe des Sanddorns und sein fruchtiger Geschmack nach Marille und Maracuja beibehalten und liefert damit einen wertvollen Beitrag zur Immunstärkung. Die Produkte kannst du problemlos online bestellen.

Ingwer

Auch Ingwer ist richtig gut für unser Immunsystem und enthält ebenfalls jede Menge Vitamin C. Außerdem regt er den Appetit an, fördert die Verdauung, und ein Tee mit der frischen Knolle wärmt den Körper. Deshalb hat Ingwer auch einen Platz in der traditionellen chinesischen Medizin, wo er zum Beispiel bei Reiseübelkeit eingesetzt wird.

Die Öle, die für den typischen Ingwergeschmack verantwortlich sind, heißen übrigens Gingerole. Wird der Ingwer gelagert, werden die Gingerole in die wesentlich schärferen Shogaole umgewandelt. Deshalb ist etwa Ingwerpulver schärfer als frischer Ingwer.

Wer mit frischem Ingwer kocht, schält die Knolle und schneidet oder reibt sie klein. Beim Einkauf sollte die Haut fest, glatt und glänzend sein. Ingwer verleiht Gerichten eine leichte Schärfe, aber auch ein besonderes, fruchtiges Aroma. Er passt zu Suppen, Soßen, Fleisch, Fisch und Gemüse aus dem Wok. Auch im Dessert schmeckt die blassgelbe Knolle – etwa in Cremespeisen, Obstsalat, Plätzchen oder Kuchen. Wer Sushi mag, kennt Ingwer noch in einer anderen Form: Dort wird er eingelegt als erfrischende und desinfizierende Beilage serviert.

CBD

Für ein gutes Immunsystem ist auch unsere Psyche entscheidend. Der wer wenig schläft und nicht gut drauf ist, der fühlt sich gleich mal schlapper und ist anfälliger für Verkühlungen und Infektionen. Gerade in Zeiten wie diesen schlägt sich der Stress und die Anspannung schnell mal auf die Psyche. Und da können CBD-Öle Abhilfe schaffen. Denn die nachhaltigen Produkte der österreichischen Firma Sveta sorgen nicht nur für Entspannung, sondern helfen eben auch bei Depressionen und Schlafstörungen. Die Produkte sind im Online-Shop von Sveta erhältlich.