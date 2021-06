So war das eigentlich nicht geplant. Beim gestrigen EM-Fußballspiel zwischen Deutschland und Frankreich landete ein Greenpeace Aktivist mit seinem Gleitschirm mitten am Fußballfeld. Bei seiner schief gelaufenen Protestaktion verletzte er sogar eine der angestellten Beleuchterinnen.

Die Protestaktion richtete sich ursprünglich an den EM-Sponsor Volkswagen, weil der Automobilkonzern immer noch Benzin- und Dieselfahrzeuge herstelle und verkaufe.

Bei der schief gelaufenen Protestaktion flog der Greenpeace-Aktivist mit seinem motorisierten Gleitschirm über das Stadion. Auf dem gelben Gleitschirm war die Aufschrift zu sehen: “Kick out Oil – Greenpeace”, außerdem prangte ein Volkswagen Logo vor dem Schriftzug. Noch vor dem Anpfiff geriet der Aktivist allerdings ins Straucheln, da er sich in der Stahlseilkonstruktion am Stadiondach verkeilt hatte. Dann nahm die halbe Bruchlandung ihren Lauf. Wie auf dem Video zu sehen ist, glitt er mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit ins Stadion und versuchte dabei, so gut es ging, vom Zuschauerraum weg zu manövrieren. Bei der Bruchlandung wurde eine Beleuchterin verletzt. Er selbst schaffte es wohlbehalten am Spielfeld zu landen.

Can’t believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he’s ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9