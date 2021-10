Der Totalausfall von Facebook, Whatsapp und Co. hat uns wieder mal vor Augen geführt, wie abhängig wir von Social Media mittlerweile sind und wie oft wir an unserem Smartphone hängen. Wenn online nichts mehr geht, wissen wir gar nicht, was wir mit uns anfangen sollen! Ganz klar: Ein Digital Detox muss her! Und manche Sternzeichen brauchen diesen dringender als andere!

Diese Tierkreiszeichen haben ein Digital Detox wirklich bitter nötig:

Jungfrau

„Was machen wohl meine Freunde gerade so?“, eine Frage, die sich Jungfrauen den lieben langen Tag stellen. Stundenlang können sie die Storys von verschiedensten Personen anschauen – nur um sich dann zu wundern, dass man noch nichts geschafft hat. Jungfrauen müssen ständig up to date bleiben, ein Leben ohne Handy ist für sie quasi unmöglich. Umso wichtiger wäre für die Jungfrauen eine Online-Auszeit! Triff dich mit deinen Freunden, geh mit deinem Crush ins Kino oder geh mit deiner BFF zum Pilates! Hauptsache das Smartphone bleibt zuhause!

Skorpion

Der Skorpion ist ein sehr ehrgeizig Sternzeichen. Aber er hat auch ein Laster – er hängt ständig nur am Handy. Aber nicht nur zur Kommunikation – nein, da hält sich der Skorpion tatsächlich zurück. Skorpione lieben es Geld auszugeben! In Sachen Styling ist dem Skorpion nämlich ein ganz besonderer Auftritt wichtig. Aus diesem Grund verbringt der Skorpion sehr viel Zeit mit Onlineshopping. Er hat unzählige Shopping-Apps auf dem Handy installiert und sucht dort sehr gerne nach Schuhen, Kleidern, Taschen und Accessoires. Außerdem ist dieses Sternzeichen auch äußerst anfällig für Facebook-Ads und Co. Ein Digital-Detox wäre für den Skorpion wirklich sinnvoll.

Widder

Widder sind viel beschäftigt und haben sowohl beruflich als auch privat viel um die Ohren. Und das spiegelt sich auch in ihrem Handykonsum wieder. Diesem Sternzeichen ist es enorm wichtig, immer auf dem neusten Stand zu sein. Wenn Widder etwas nicht wissen, googlen sie es gleich, um mitdiskutieren zu können. Das kann aber auch zu viel des Guten werden, denn durch das ständige googeln hängen Widder echt nur noch am Handy! Höchste Eisenbahn für ein Digital-Detox. Denn der Widder darf nicht vergessen: Man muss nicht immer alles wissen! Und wenn dich was wirklich interessiert: nimm dir die Zeit und greif wieder öfters mal zu einem Buch!