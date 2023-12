Wir alle lieben sie: die eigene Comfort Zone. Doch aus ihr auszutreten fällt manchen deutlich schwerer als anderen.

Das kann auch am Sternzeichen liegen.

Krebs

Krebse sind absolute Gewohnheitstiere. Sie lieben ihre täglichen Routinen, vor allem, weil sie ihnen ein Gefühl von Sicherheit geben. Denn wenn sie sich immer an ihre Abläufe halten, kann eigentlich nichts im Leben schiefgehen, oder?

Eigentlich wissen die Krebse ganz genau, dass das nicht stimmt. Denn ein bisschen Risiko und Abwechslung gehören zu einem glücklichen Leben und bringen auch positive Veränderungen. Doch bevor die Krebse Risiken eingehen bleiben sie lieber in ihrem Alltagstrott. Dabei würde sich ein Risiko vor allem für die sensiblen und empathischen Krebse lohnen – vor allem, wenn es um die Liebe geht!

Stier

Die Stiere sehnen sich im Leben vor allem nach Stabilität und Struktur. Wenn sie damit konfrontiert werden, dass diese Stabilität vielleicht unterbrochen oder komplett aufgelöst wird, bekommen sie schnell Angst und Sorge. Denn so gut und souverän die Stiere auch in geplanten und vorhersehbaren Situationen agieren, so unsicher sind sie, wenn sie sich nicht vorbereiten konnten. Eben dieses zusätzliche Sicherheitsnetz müssen die Stiere aber lernen abzulegen. Denn ihre perfekt vorbereitete Art kann auf andere schnell arrogant wirken. Um sich anderen wirklich zu öffnen muss man auch einmal in ein Fettnäpfchen treten können.

Skorpion

Wenn ihr nach einem Tierkreiszeichen sucht, das Me-Time bevorzugt, dann seid ihr bei den Skorpionen goldrichtig. Denn sie lieben Zeit für sich alleine, um sich um ihre mentale Gesundheit und ihr Inneres intensiv kümmern zu können. Es ist Zeit, die die Skorpione dringend brauchen, um ihre sozialen Batterien aufzuladen. Aber es ist auch Zeit, die zur Folge hat, dass viele die Skorpione als Einsiedler:innen betrachten. Die Skorpione brauchen also vor allem eines: Balance. Denn ja, Me-Time ist wichtig – aber auch Gruppen können einen aufheitern und motivieren. Und wie heißt es so schön: Übung macht den Meister. Wer sich immer wieder aus der Comfort Zone wagt, wird schon bald nicht mehr merken, dass er sie gerade verlässt!