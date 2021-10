Endlich!!! Nach dem Ende der Erfolgsserie “Game of Thrones” vor über zwei Jahren hat HBO nun den ersten Trailer zur Prequel-Serie “House of the Dragon” herausgebracht. Die Geschichte spielt 200 Jahre vor den Ereignissen rund um John Snow und Co.

“Träume machten uns nicht zu Königen. Aber Drachen.”

HBO veröffentlicht ersten Teaser-Trailer zu “House of the Dragon”

Lange musste “Game of Thrones”-Fans warten. Aber die Warterei scheint sich zu lohnen, denn diese Szenen steigern tatsächlich die Vorfreude: HBO hat einen ersten Trailer zu der Serie “House of the Dragon” veröffentlicht. Bei der Serie handelt es sich um ein Prequel zu der Erfolgsserie “Game of Thrones”, die vor rund zwei Jahren zu Ende ging. Im Video stehen vor allem “The Crown”-Star Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen und Emma D’Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen im Fokus.

Wirklich viel über die Handlung verrät der erste Trailer zwar noch nicht, allerdings vermittelt er schon mal einen ziemlich guten Eindruck von der Serie. Zumindest Bilder, Kostüme und Sets (der Eiserne Thron!) erinnern schon mal sehr stark an “Game Of Thrones”. Im Zentrum des Prequels steht der Werdegang des Adelsgeschlechts Targaryen. Mit dem für die Familie Targaryen typischem weißen Haar sieht man Prinz Daemon einen dunklen Gang entlanggehen. Im Halbdunkel kann man einen gigantischen Drachenkopf erahnen. Im Hintergrund ist eine dunkle Männerstimme zu hören, die sagt: “Götter, Könige, Feuer und Blut. Träume machten uns nicht zu Herrschern, aber Drachen.” Es dürfte spannend werden 😉

Wann erscheint das “Game of Thrones”-Prequel?

Bis das mit Spannung erwartete “Game of Thrones”-Prequel ausgestrahlt wird, dauert es aber noch eine Weile. Die Dreharbeiten haben erst im April begonnen und sind derzeit noch am Laufen. Wann genau die Serie erscheint ist noch nicht bekannt, aber fest steht es wird nächstes Jahr soweit sein. Wir tippen auf die zweite Jahreshälfte 2022.