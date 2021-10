Auch wenn ihr euch nur ab und zu in der Social-Media-Welt herumtreibt, ist euch bestimmt nicht entgangen, dass so ziemliche die ganze Welt nur noch von einem spricht: “Squid Game”! Warum ihr an diesem Hype nicht vorbeikommt und die Serie der erfolgreichste Netflix-Hit ever werden könnte, lest ihr hier.

Denn die koreanische Serie stellt alles in den Schatten, was der Streamingdienst sonst noch zu bieten hat.

Ist “Squid Game” die erfolgreichste Serie der Welt?

Netflix gelingt es in letzter Zeit immer wieder, für einen Hype nach dem anderen zu sorgen. “Haus des Geldes”,”Lupin” oder “Bridgerton”: All diese Serien haben sämtliche Rekorde gebrochen. Bis jetzt! Denn die neue Show “Squid Game” stellt das gesamte Angebot des Streaming-Dienstes in den Schatten und wird langsam aber sicher zur erfolgreichsten Serie aller Zeiten.

Das bestätigt auch Ted Sarandos, der Co-Geschäftsführer von Netflix. Denn bei der Code Conference in Bevery Hills sprach er über den neuen Shooting-Star der Netflix-Szene. “‘Squid Game‘ wird auf jeden Fall unsere größte nicht-englischsprachige Show der Welt werden”, so Sarandos. Aktuell ist das die französische Detektiv-Serie “Lupin”.

Doch auch der momentane Spitzenläufer “Bridgerton” könnte von der koreanischen Serie schon sehr bald vom Thron gestoßen werden. Denn sie befindet sich gerade weltweit in den Bestenlisten des Streamingdienstes.

Darum geht’s in der Serie

Die Serie kann durchaus als noch brutalere Version von den berühmten “Hunger Games” gesehen werden. Hunderte Menschen, die unter Geldsorgen leiden, folgen einer mysteriösen Einladung zu einem Ort, an dem sie anhand von Kinderspielen Geld gewinnen können. Doch diese Kinderspiele entpuppen sich sehr bald als tödlich. Denn wer verliert, ausscheidet oder sich weigert daran teilzunehmen, stirbt. So bleiben von den einst 456 Teilnehmern nur einige wenige übrig…

Die ganze Welt ist im “Squid Game”-Fieber

Egal ob man sein Instagram-Feed durchscrollt oder auf Twitter, TikTok und YouTube aktiv ist: Überall scheint es nur noch ein Thema zu geben. Alle sprechen und schreiben über die koreanische Serie und erstellen dazu noch unzählige Memes. Wenn ihr euch also gefragt habt, woher die Figuren in roten Anzügen und Masken mit Formen drauf sowie die Meter hohe Puppe mit den Zöpfen plötzlich herkommen, dann findet ihr hier die Antwort!

Just finished #SquidGame holy shit its a masterpiece pic.twitter.com/o5mH2llY3Y — Jotaro (@Nickiondaroster) September 22, 2021

Alleine nur auf Tiktok hat der Hashtag #squidgame bereits mehr als 24 Milliarden (!) Views! Und das, obwohl die Serie gerade mal seit zwei Wochen läuft. Zahlreiche User und Userinnen versuchen bereits, die Spiele nachzumachen. Jedoch ohne ein tödliches Ende!

Andere wiederum sind vom gesamten Szenenbild der Serie begeistert!

Und wieder andere wünschen sich, dass sich das ein oder andere Spiel auch im echten Leben durchsetzt – wenn auch nicht ganz so brutal…

Der Instagram-Community ist eine Ähnlichkeit zu den Kostümen von “Haus des Geldes” nicht entgangen.

Einige sind sich auch schon sicher, wie die Halloween-Kostüme in diesem Jahr aussehen werden.

“Squid Game” polarisiert. In der Serie, die wirklich SEHR großes Suchtpotential hat, trifft Grausamkeit auf Faszination. Wer gewinnt die Spiele? Und wer wird brutal getötet? Welche Strategie wählen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus? Und wie sehr steht man zu seinem Team, wenn man durch dessen Tod einen Gewinn in Millionenhöhe einsacken könnte?

Ein weiterer Faktor, warum die Serie gerade so boomt, könnte sein, dass nun endlich auch Shows aus dem asiatischen Raum ihren Weg zu uns gefunden haben. In deren Kultur sind Games ja hoch im Kurs! Nachdem durch “Haus des Geldes” die spanischen Serien auf Netflix populär geworden sind und Shows wie “Ragnarök” oder “Vikings” dazu geführt haben, dass auch skandinavische Werke großen Erfolg feiern, ist jetzt der asiatische Raum dran!

Hier haben wir euch alle Fakten über “Squid Game” zusammengefasst, die ihr wissen solltet. (Ohne Spoiler!)