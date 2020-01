Prince Damien möchte sich beim Dschungelcamp 2020 dieses Jahr den Titel des Dschungelkönigs sichern. 2016 nahm er an der 13. Staffel des Fernsehformats “Deutschland sucht den Superstar” teil und ging schlussendlich als Sieger hervor.

Wovor er sich im Dschungelcamp am meisten fürchtet, verriet er im Gespräch mit RTL. “Meine allergrößte Herausforderung werden die Menschen sein. Wenn ich kein Essen habe, dann steht die Moral ganz weit hinten an. Es kann sein, dass eine ganz böse dunkle Seite von mir rauskommt, die es bis vor kurzem noch nicht offiziell zu sehen gab.”

Wer ist Prince Damien?

Prince Damien, der mit bürgerlichem Namen Messiah Prince Sheridan Damien Ritzinger heißt, wurde 1990 in einer Provinz Südafrikas geboren. Als seine Mutter kurz nach seiner Geburt verstarb, zog er mit seiner Familie nach Deutschland. Nachdem er sein Abitur abschloss, studierte er Musikproduktion und Tontechnik in München. In den Jahren 2007 bis 2012 war er als Leadsänger bei der Hip-Hip-Gruppe B Cool tätig. 2015 nahm er an der britischen Gesangs-Show The X-Factor teil, schied allerdings später im Wettbewerb aus. 2016 versuchte er sein Glück erneut. Dieses Mal bei der deutschen Fernsehsendung Deutschland sucht den Superstar. Er gewann schließlich die 13. Staffel von DSDS und erhielt einen Plattenvertrag mit Universal Music. Danach folgten einige Auftritte sowie ein Album unter dem Titel “Glücksmomente”. Zudem besitzt er seit einiger Zeit seinen eigenen YouTube-Kanal, auf dem der Sänger seine Fans regelmäßig mit lustigen Videos versorgt.

Mit der Teilnahme beim Dschungelcamp geht für den 29-Jährigen ein großer Traum in Erfüllung. “Ich muss gestehen, ich war 19 und wollte unbedingt in den Dschungel. Da habe ich an RTL geschrieben, dass ich auch kostenlos in den Dschungel gehe”, erklärt Prince Damien gegenüber RTL. Seine Angst vor Spinnen bereitet ihm trotz der Freude große Sorgen.

