Auch Toni Trips wird eine der zwölf Promis sein, die in den nächsten Wochen um den Platz am Dschungel-Thron kämpfen. Sie ist aus der Casting Show DSDS bekannt.

Nach ihrer von Alkoholexessen und Cybermobbing Attacken gekennzeichneten Jugend, haut Toni Trips nichts mehr um. “Jetzt kann mich keiner mehr fertig machen.” erklärt sie selbstbewusst im Gespräch mit RTL.

Wer ist Toni Trips?

Die 22-jährige Halbkroatin wird die Jüngste im Camp und somit das „Dschungel-Kücken“ sein. Sie stellt aber schon im Vorhinein beim Interview mit RTL klar, “Wenn die Leute herablassend reden, werde ich auch wild.” Ihr TV-Debüt feierte die Sängerin 2019 in der RTL-Casting Show DSDS, wo sie es bis in den Recall nach Thailand schaffte. Dort belegte sie schließlich den 11. Platz. Toni hat zwar Angst vor Insekten, will diese aber überwinden und sich jeder noch so schlimmen Prüfung stellen, “Ich gehe in jede Dschungelprüfung rein: Augen zu und durch.”

“Ich bin ein Star – holt mich hier raus!” ab Freitag, 10. Jänner 2020, um 21.15 Uhr auf RTL. Alle Episoden der Staffel gibt es bei TVNOW.