Egal ob im Privaten oder in der Arbeit – Niemand erlebt gerne Niederlagen. Dennoch ist es wichtig, mit dem Scheitern auch richtig umzugehen.

Mit diesen fünf Tipps fällt es dir in Zukunft leichter mit Niederlagen umzugehen:

1. Verantwortung übernehmen

Eine Niederlage, egal ob beruflich oder privat, ist nichts Schönes. Allerdings ist es dabei besonders wichtig, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Du solltest dein Scheitern niemals auf andere schieben, die möglicherweise gar nichts damit zu tun haben. Denn das hilft dir selbst auch nicht weiter. Deshalb ist der erste und wichtigste Schritt: Akzeptiere deine Niederlage und übernehme dafür die Verantwortung – nur so kannst du daraus etwas lernen und danach weitermachen.

2. Scheitern ist kein Tabu

Jeder Mensch macht manchmal Fehler und niemand ist perfekt. Deshalb ist es vollkommen in Ordnung auch einmal zu Scheitern. Das solltest du immer im Hinterkopf behalten, denn nur so kannst du über deine Niederlage auch hinwegkommen. Besprich mit deinen Freunden oder der Familie, was du falsch gemacht hast und wie du es in Zukunft besser machen möchtest. Denn wenn du es laut aussprichst und darüber mit anderen redest, wird der schnell bewusst, dass du nicht der einzige mit diesen Problemen bist.

3. Das Selbstbewusstsein bewahren

Lass dich von deiner Niederlage nicht unterkriegen! Sobald du das befolgst, wirst du merken, dass es dir viel leichter fallen wird nach dem Scheitern wieder aufzustehen und weiterzumachen. Natürlich kratzt eine Niederlage am Selbstbewusstsein – das ist vollkommen normal. Allerdings sollte das nicht für immer so sein. Irgendwann musst du wieder weitermachen und dann darfst du dich von der Angst vorm Scheitern nicht beeinflussen lassen. Denn jeder Fehler macht einen stärker und man lernt aus ihm.

4. Aus Niederlagen lernen

Rufe dir immer in Erinnerung, warum du gescheitert bist. Denn so kannst du aus deinen Niederlagen auch noch etwas Wichtiges lernen. Ist zu wenig Kommunikation am Beziehungsaus schuld? Dann solltest du dich in der nächsten vielleicht etwas mehr öffnen. Aus seinen eigenen Fehlern zu lernen ist unglaublich wichtig für die persönliche Entwicklung und kann dir in Zukunft noch wirklich hilfreich sein. Sollte es dir schwerfallen deinen Fehler zu erkennen, dann kannst du dich mit deinen Freunden besprechen. Das kann einem oft helfen und die Augen öffnen.

5. Weitermachen und sich nicht unterkriegen lassen

Sobald du deinen Fehler erkannt, akzeptiert und daraus gelernt hast, ist es an der Zeit aufzustehen und weiterzumachen. Es ist vollkommen natürlich sich nach einer Niederlage verkriechen zu wollen. Für eine Zeit ist das sogar gesund! Aber irgendwann musst du auch wieder weitermachen. Also lass dich nicht unterkriegen. Und sollte jemand dir deine Fehler und dein Scheitern immer wieder vorhalten, dann denk immer daran, dass du auch nur ein Mensch bist und es normal ist, einmal Niederlagen zu erleben.