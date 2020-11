Ihr wart ein gut eingespieltes Team. Er machte den Abwasch und du die Wäsche. Du hast Interesse für seine Sportler Dokus geheuchelt, während er deine “Keeping Up with the Kardashians” Phase still hingenommen hat. Wenn er zum 100.000x sein Teesackerl liegen gelassen hat, dann hast du einfach tief durchgeatmet und es in den Müll geworfen. Dann kam die Pandemie und damit Home-Office…

Nicht aufgeben! Wir helfen euch da raus!

Kleine Marotten sind jetzt der Fucking Mount Everest

Schon klar eigentlich sind wir mit der Home-Office-Situation ja privilegiert. Beide haben in Krisenzeiten ihren Job oder müssen nicht im Schichtbetrieb mit Maske arbeiten. Aber der neue Alltag kann echt hart sein. Die vielen kleinen Dinge, über die wir zuvor liebevoll hinweg gesehen haben, sind nun der Fucking Mount Everest. Manche sagen sogar das Glück ihrer Beziehung bestehe darin sich möglichst viel aus dem Weg zu gehen. Auch das können wir jetzt verstehen.

Der Partner ist der Feind

Im Home-Office ist wegschauen und aus dem Weg gehen leider nicht drin. Das nicht aufgefüllte Klopapier oder der ausgetrunkene letzte Rest Milch wird zum Point of no Return. Plötzlich fällt uns auf, dass er sich immer so komisch räuspert und wir könnten ihm eine reinhauen ganz einfach dafür, weil er sich im Bett so energisch umdreht.

Kein Wunder sagen Experten: Unser Verhalten ist eigentlich eine Überlebensfunktion. In einer Gefahrensituation (und als das könnten wir die Pandemie und deren Auswirkungen wohl bezeichnen) ist unser Körper und Gehirn auf Kampf oder Flucht eingestellt. Letzteres ist wie gesagt nicht möglich. Logisch das wir so auf Krawall gebürstet sind. Der Partner ist der Feind und muss durch aggressives Verhalten vertrieben werden. In China gingen nach vier Wochen Quarantäne die Scheidungsrate in die Höhe. Um das Schlimmste zu vermeiden, gilt es daher ein paar neue Regeln aufzustellen.

10 Maßnahmen zur Rettung eurer Beziehung

1. Tagesablauf strukturieren

Besprecht am Vorabend wie der Tag in etwa ausschauen wird. Wie viel hat jeder auf der Agenda? Wer kümmert sich ums Essen? Ihr seid ein Team, also tretet den Tag mit seinen Herausforderungen gemeinsam an. Plant euren gemeinsamen Arbeitsstart. Macht euch gemeinsame Kaffee- und Mittagspausen aus. Und trennt streng die Arbeit und die Freizeit. Der Arbeits-Laptop hat Abends auf der Couch oder am Wochenende nichts zu suchen.

2. Voneinander abschirmen

Schon der Platzmangel sorgt bei manchen Paaren für Krisenpotential. Manche Pärchen wechseln sich zwischen Sofa und kleinem Küchentisch ab. Wer den Platz hat, sollte sich in unterschiedliche Zimmer begeben. Andernfalls steht jedem die halbe Tischhälfte zu. Ein Trennkörper hilft, dass die Teesackerl nicht zum Anderen rüber wandern und ihr nicht jede Gesichtsentgleisung des anderen mitbekommt. Ihr wollt auch nicht jeden Pups vom anderen hören? Dann heißt es Kopfhörer auf.

3. Private Auszeiten nehmen

Versucht das richtige Verhältnis von Nähe und Distanz zu finden. Nehmt euch Freiraum und schützt diesen auch. Du sollst deinen Online Mädels Abend in Ruhe bei einem Glaser Wein genießen können. Dafür darf er auch mal länger am Klo chillen. Der eine verzieht sich mal einen Abend mit einem Buch ins Bett während der andere das Zepter der Fernbedienung mitsamt dem Sofa regiert.

4. Gemeinsame Quality Time verbringen

Im Wohnzimmer ist nur noch Platz für Freizeit und Working-Gespräche sind tabu. Auch, wenn ihr gerade nicht mehr versteht was euch einst aneinander fasziniert hat. Versucht trotzdem etwas Romantik aufkommen zu lassen. Was habt ihr in euer ersten Verliebtseins-Phase gerne zusammen gemacht? Gemeinsame Spaziergänge, Musik hören und alte Fotos rauskamen sowie in Erinnerungen schwelgen lässt alte Gefühle wieder hochkommen. Oder probiert mal was ganz was Neues zusammen aus. Zum Beispiel eine neue Meditationen-App.

5. Nachsichtig sein

Du zeigst Verständnis für seine Hamstereinkäufe und er bietet dir seine starke Schulter, wenn du mal wieder heulend auf dem Sofa sitzt, weil du glaubst nun ernsthaft an Corona erkrankt zu sein. Wie gesagt wir leben in einer Ausnahmesituation. Die ganze Scheiße wird vorbeigehen. Versucht euch das immer wieder zu vergegenwärtigen. Versetzt euch in euren Partner hinein und legt nicht jedes Wort auf die Goldwaage.

6. Gegengeschäfte machen

Für 5 liegen gelassene Teesackerl muss er uns eine Ganzkörpermassage geben. Wir haben ihn 5 x aus heiterem Himmel angefahren? Dann darf er den Film aussuchen.

7. Körperpflege nicht vergessen

Bad-Hair Days sind in Dauerschleife und die Pickel auszudrücken verschaffen uns kleine Momente des Glücks? In Lock-Down Zeiten laufen wir Gefahr uns zu viel gehen zu lassen. Auch das schafft Frust auf beiden Seiten. Da hilft nur anständige Körperhygiene und halbwegs ordentliche Kleidung. Wir machen uns doch auch für andere schick. Warum also nicht auch für uns selbst und unseren Partner.

8. Kritik erläutern

Heftiges Wutgebrüll und Fäkalausdrücke sollten möglichst überdacht werden. Wenn er schon wieder nicht den Müll heruntergetragen hat, versuchen wir unsere Kritik zu erläutern. Wir erklären ihm was seine Haltung bei uns auslöst.

9. Keine schwerwiegenden Entscheidungen treffen

Dauerbaustellen (Kinder ja oder nein, Schwiegereltern) die zuvor schon nicht geklärt werden konnten, sollten wir jetzt besser ausklammern. Es ist nicht realistisch, dass wir diese Probleme jetzt lösen können. Nutzen wir stattdessen die Ausnahmesituation für positives. Was wollten wir immer schon mal zusammen angehen?

10. Tief durchatmen

Die Stimmung ist am Tiefpunkt und die Aggression steigt. Bevor wir den alles vernichtenden Satz sagen oder uns an die Haare gehen, atmet mal ganz tief durch, geht aus dem Zimmer oder gleich raus an die frische Luft. Die beste Freundin anrufen kann auch Abhilfe schaffen und auch Tagebuch schreiben wäre eine gute Idee. Da kann man dann auch später mal reingucken und offene Themen bearbeiten oder bestenfalls darüber lachen.



Zunahme häuslicher Gewalt

Wen all das nicht hilft, sollten Paartherapeuten und Beratungsstellen zur Rate gezogen werden. Betroffene von häuslicher Gewalt können sich an die Frauen-Helpline unter der Nummer 0800 222 555 wenden. Seid auch wachsam gegenüber Freunden und Nachbarn. Unter ständiger Beobachtung des Partners ist es nicht immer einfach Hilfe zu holen. Im Notfall die Polizei rufen.