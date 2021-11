Zugegeben, es ist nicht immer leicht, das passende Weihnachtsgeschenk für unsere Liebsten zu finden. Aber, wenn es sich dabei um echte Beauty-Fans handelt, wird das Ganze schon wesentlich einfacher. Es gibt soviel Möglichkeiten, das Herz eines Skincare-Addicts höher schlagen zu lassen. Wir verraten dir hier die neuesten und coolsten Beautyprodukte, die perfekt unter den Christbaum passen.

Pssst… es ist sicher auch was für deine eigene Weihnachts-Wunschliste dabei – also lass dich inspirieren! 😉

Das sind die besten Beauty-Geschenke für Weihnachten

Alle Jahre wieder stellen wir uns die Frage: Was verschenk ich zu Weihnachten an meine Liebsten?! Was definitiv immer geht, sind Beauty-Geschenke. Einfach, weil uns Kosmetik- und Pflege-Produkte guttun. Verschenken wir also Beauty-Produkte, verschenken wir also gleichzeitig auch ein bisschen mehr Me-Time im Alltag. Und das können wir ja alle gut gebrauchen, oder!? Stift raus und bitte einmal mitschreiben! Hier kommen die tollsten Beauty-Geschenke.

via GIPHY

1. Glow Baby!

Bring deine Liebsten zum Strahlen – und zwar wirklich – mit dem Glow Serum vom Naya. Um an den Weihnachtsfeiertagen und Silvester den ultimativen GLOW zu haben – oder auch an jedem weiteren Tag, denn ein frischer, strahlender Teint ist doch immer ein Goal! Der „Glow Complex“ energetisiert die Hautzellen, verbessert die Kollagenbildung und verleiht einen frischen, jugendlichen Teint! Mit diesem Serum machst du bestimmt jeden Beauty-Addict eine Freude! Erhältlich für 66 Euro im Online-Shop.

Bild: NAYA

2. Boost für die Haare

Jeder braucht ab und zu einen kleinen Energie-Boost, um auf Touren zu kommen – auch unsere Haare. Vor allem nach den stressigen Tagen vor Weihnachten. Speziell dafür hat Authentic Beauty Concept eigene XMas Sets zusammengestellt, die Rundumpflege bis in die Spitzen versprechen. Wie zum Beispiel die Replenish-Serie. Sie enthält Ahorn- und Pekannuss-Extrakte, die das Haar nähren und den Glanz des Haares wiederherstellen. Das Set ist online erhältlich für rund 65 Euro.

Bild: Authentic Beauty Concept

3. Beauty-Kühlschrank

Bei ASOS haben wir dieses coole Teil von Stylepro entdeckt. Ein eigener Beauty-Kühlschrank für alle Produkte! Beauty-Fans schlägt bei diesem Anblick das Herz garantiert schneller. Denn wie wir ja alle wissen, lagern Skincare-Produkte am besten in einer kühlen Umgebung. Dieses perfekte Weihnachtsgeschenk gibt’s für ca. 55 Euro.

4. Märchen-Set von Lush

Ein bisschen „Happily ever after“ können wir immer gut gebrauchen. Und Lush-Produkte an Weihnachten zu verschenken geht einfach immer! Dieses Jahr kommen vor allem Märchen-Fans auf ihre Kosten – mit ganzen zehn (!) Beauty-Produkten, die von Kopf bis Fuß happy machen. Das Set kostet rund 80 Euro und enthalten sind:



– Golden Pear Körperpeeling

– Plum Duff Duschgel 100ml

– Lemon Zest Seife 100g

– Silver Bells Duschbombe

– Repeat Fußbalsam 12g

– Pansy Body Lotion 45ml

– Yog Nog Duschgel 100ml

– Jason And The Argan Oil Shampoo Bar

– Golden Pineapple Lippenpeeling

– Gorgeous Gesichtscreme 10ml

Bild: Lush

5. Lippenpflegeset von Honest Beauty

Das perfekte Geschenk für Lipstick Lover und Beauty-Fans! Die cleane Beauty-Brand von Jessica Alba kommt zu Weihnachten mit einem eigenen Holiday-Kit für die Lippen daher. Mit dem „love your lips“ Holiday Kit schlägt jedes Make-up Herz höher, denn die Tinted Lip Balms, spenden spröden Lippen in der kalten Jahreszeit nicht nur besonders viel Feuchtigkeit, sondern auch einen Hauch von Farbe. Das „love your lips“-Set sieht also nicht nur unter dem Weihnachtsbaum zauberhaft aus, sondern auch auf den Lippen. Erhältlich ist das Kit von Honest Beauty ab dem 1. Dezember bei Douglas für rund 25 Euro.

Bild: Honest Beauty

6. Pflegeset von Declaré

Schnee und Eis Outdoor und trockene Heizungsluft Indoor beanspruchen die Haut maximal. Das intensive Caviar Perfection Set schenkt der Haut auch bei eisiger Kälte den besten Schutz. Das Kit beinhaltet drei verschiedene Produkte. Darunter befindet sich die Anti-Wrinkle Cream, eine Augencreme und sieben Luxury Anti-Wrinkle Ampulen. Erhältlich ist das Set im Onlineshop für rund 125 Euro.

Bild: Declaré

7. Gua Sha Einsteiger-Set

Du willst deinen Liebsten eine Portion Selfcare und Me-Time schenken? Was passt da besser als ein Face Yoga Set?! Mit dem Beginner Set von Rosental, bestehend aus dem Face Yoga Essential Guide, dem Bakuchiol Supreme Serum, den Kukui Nut Face Yoga Drops, dem Rose Gua Sha und dem Rose Queen Beauty Roller, gibt’s das perfekte Starter-Paket, um direkt mit der ersten Face Yoga-Session beginnen zu können! Beauty-Fans werden sich definitiv darüber freuen! Erhältlich ist das Selfcare-Geschenk hier für etwa 59 Euro.