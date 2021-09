Oh welch Ironie! Bei der diesjährigen Met-Gala sorgte US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez mit ihrem Kleid für Aufsehen. Denn die Robe trug eine eindeutige Botschaft: “Tax the Rich”! Wie jetzt bekannt wurde, soll die Designerin des Kleides ihre Steuern nicht bezahlt haben.

Das geht aus einem Bericht der New York Post hervor.

“Tax the Rich”-Designerin hinterzieht Steuern

Als die Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez den Roten Teppich der diesjährigen Met-Gala betrat, waren sofort alle Blicke auf sie gerichtet. Denn sie trug ein weißes Kleid mit einer roten, unübersehbaren Aufschrift, die lautete: “Tax the Rich”. Eine eindeutige Botschaft. Eigentlich wollte die 31-Jährige damit ein klares Zeichen setzen und Aufmerksamkeit generieren. Das ist ihr definitiv auch gelungen.

Bis bekannt geworden ist, dass die Designerin des Kleides, Aurora James, Steuerhinterziehung begangen hat. Ironischerweise hat sie zusammen mit der Muttergesellschaft ihrer Modemarke, Brother Vellies, seit Jahren keine Steuern gezahlt.

Allein in New York hat die Cultural Brokerage Agency der Designerin drei offene Steuerbescheide in der Höhe von insgesamt fast 15.000 US-Dollar ausgestellt. Die Firma der Designern habe es versäumt, die Einkommenssteuern von den Gehaltsschecks der Mitarbeiter einzureichen. Das hat die New York Post jetzt ans Licht gebracht.

Regierung hat kein Geld gesehen

Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass Aurora James insgesamt sechs Bundespfandrechte in der Höhe von über 100.000 US-Dollar auferlegt bekommen hat. Denn sie soll die Lohnsteuern der Mitarbeiter zwar von deren Gehaltschecks abgezogen, aber keinen einzigen Cent an die Regierung gezahlt haben.

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert die 37-Jährige einen Luxus-Lifestyle. Teure Autos, teure Lokal und Designer-Teile. Kürzlich soll sich James auch ein neues Haus um 1,6 Millionen US-Dollar gekauft haben.

Weder die Designerin noch die Politikerin haben sich bisher dazu geäußert. Beide haben jedoch ihre Kommentar-Funktion auf Instagram eingeschränkt.