Nach ganzen sechs Jahren Pause veröffentlicht Adele endlich wieder neue Musik! Auf Instagram teilt die Sängerin ein Video, das einen kurzen Ausschnitt ihrer neue Single “Easy On Me” zeigt.

Am 15. Oktober erscheint der lang ersehnte Song!

Adele veröffentlicht neuen Song

Fans von Adele rasten gerade aus…und wir natürlich auch! Denn: Die Sängerin verkündet, dass im Oktober neue Musik von ihr erscheint. Sechs Jahre lang hat uns die 33-Jährige warten lassen, aber jetzt ist sie endlich wieder zurück! Und mit im Gepäck hat sie ihre neue Single “Easy On Me”.

Auf Instagram veröffentlicht sie einen Clip mit einem kurzen Ausschnitt des Songs. In dem Schwarz-Weiß-Video ist die Sängerin zu sehen, während sie gedankenverloren mit dem Auto fährt. Dazu hört man melancholische aber kraftvolle Klaviermusik. Ganz so, wie wir es von Adele eben gewohnt sind.

Das Video ist nicht mal noch einen Tag online und hat bereits über 12 Millionen Aufrufe. Und auch in den Kommentaren können sich die Userinnen und User vor Freude kaum beruhigen!

Mysteriöse Botschaften deuteten Comeback an

Ihr großes Comeback hat Adele schon vor wenigen Tagen angekündigt. Denn überall auf der Welt waren plötzlich mysteriöse Projektionen des Albumtitels “30” auf blau-schwarz-geflecktem Hintergrund zu sehen. Vom Brandenburger Tor in Berlin über den Eiffelturm in Berlin und dem Empire State Building in New York.

“I will always come back, and I will always write music."

– Adele #Adele30 pic.twitter.com/0wlGYZKiIF — SARA³⁰ ⚜️ (@adeleforIife) October 4, 2021

Zudem änderte sie ihr Profilbild auf sämtlichen Social Media Plattformen in eben diesen Farben. Aufmerksamen Fans ist außerdem aufgefallen, dass sowohl Schriftart als auch der Titel an frühere Alben der Sängerin erinnern. Spätestens da stand fest: Da kommt was!