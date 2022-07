Vor knapp einem Monat gab Lisa Mantler über ein Insta-Posting bekannt, dass sie verlobt ist. In ihrem aktuellsten Q&A beantwortet sie nun Fragen, die ihren Followern dazu brennend auf der Seele liegen. Eines scheint die Fans offenbar besonders zu interessieren: Wieso die 19-Jährige so jung schon vor den Traualtar treten möchte.

Wer ihr Verlobter ist, ist immer noch unbekannt.

Lisa Mantler stellt sich den Fragen ihrer Fans

Ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem eine Hand zu sehen ist, die einen zarten Verlobungsring ziert. Dieses Foto postete Lisa vor knapp einem Monat auf ihrem Instagram-Account und versah es mit der Caption: „Ich habe Ja gesagt!“ Doch mit dieser unerwarteten Liebes-Bombe überraschte sie sämtliche Fans. Über ihr Liebesleben verlieren die berühmten TikTok-Geschwister Lisa & Lena nämlich normalerweise kein Wort. Somit fielen die Fans der Twins aus allen Wolken und kommentierten unter das Posting mit „Wait what?!“ oder „Ich habe eine Menge Fragen“.

Weil die Liebesnews der berühmten „Social Media“-Twins praktisch aus dem Nichts kamen, hat sich Lisa jetzt offenbar entschieden, sich den Fragen ihrer Fans zu stellen. Diese waren allerdings vor allem an einem interessiert: Weshalb die TikTokerin so früh heiraten möchte.

Deshalb will sie so jung heiraten

In ihrer Insta-Story ist die junge Influencerin jetzt offen und ehrlich und erzählt von ihren Gründen für die ungewöhnliche Entscheidung schon so jung vor den Traualtar zu treten. „Es ist das schönste überhaupt, jetzt schon die Liebe meines Lebens gefunden zu haben und mich jetzt schon so früh dafür zu entscheiden“, sagt Lisa. „Ich hatte schon immer, seit ich klein bin, so einen Traum meinen Partner so früh zu finden“, fährt sie fort. Sie sei nämlich schon damit aufgewachsen, dass viele Menschen in ihrem Bekanntenkreis so jung geheiratet haben.

Nun tut sie es ihnen gleich. Für sie sei es das Schönste überhaupt, das jetzt selbst auch tun zu können, erzählt sie weiter. Wer ihr Verlobter ist, hat die Influencerin allerdings noch immer nicht verraten. Das ist und bleibt bis auf Weiteres wohl ihr ganz persönliches Geheimnis.