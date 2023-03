Spring-Vibes in euren eigenen vier Wänden? Kein Problem! Wir zeigen euch, mit welchen Deko-Trends ihr die blühende Jahreszeit in eurem Zuhause erweckt. Diesmal stehen sanfte Farben, feste Materialien und außergewöhnliche Formen im Fokus.

Viel Spaß beim Nachstylen …

1. Pastelltöne

Es gibt wohl kaum andere Farbnuancen, die mehr nach Frühling schreien, als Pastelltöne! Kein Wunder also, dass pastellige Deko-Items gerade wieder zum absoluten Must-Have geworden sind. Das Tolle daran: Sie bringen ordentlich Farbe ins Spiel, setzen Akzente und lassen den Wohnraum gleich viel lieblicher und heller wirken. Außerdem lassen sich die sanften Farben untereinander bestens kombinieren. Wer den Color-Mix nicht ganz so gerne sieht, matcht die Pastelltöne einfach mit Beige oder Weiß. Auch beim Ort, an dem ihr die Wohn-Accessoires platziert, sind euch keine Grenzen gesetzt. Schließlich freut sich bestimmt jede Ecke über einen kleinen Farbklecks …

2. Accessoires in Steinoptik

Auf den ersten Blick wirken Deko-Elemente aus Stein oder in Steinoptik erstmal ziemlich massiv. Doch die edlen Objekte machen ganz schön was her. Wer es sich leisten möchte, greift zu echter Steinware und setzt damit auch ein Zeichen der Nachhaltigkeit. Denn natürliche Materialien sind mittlerweile nicht mehr wegzudenken in der Welt der Deko-Trends. Aber auch Imitate können als starke Statement-Pieces platziert werden und werten den Wohnraum um einiges auf. Ob im Badezimmer, Wohnzimmer oder am Küchentisch.

3. Starke Formen

Außergewöhnliche Formen sind in diesem Frühling ebenfalls wieder an der Spitze der Deko-Trends. Ob man eher organische, fließende Formen oder doch lieber präzise, geometrische bevorzugt, ist einem selbst überlassen. Auswahl gibt es jedenfalls genug! Von Vasen über Kerzenständer, Blumentöpfe, Wasserkrüge, Lampen oder sonstigen Wohn-Accesseoires. Besonders schön wirken die Elemente übrigens in einem eher minimalistisch gehaltenen Wohnraum. Damit kommen die starken Konturen auch richtig gut zur Geltung.