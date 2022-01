Beauty-Hacks auf TikTok versprechen Hilfe bei so ziemlich jedem Beauty-Problem, das wir haben. Von Haaren, Nägeln oder Make-up, es ist alles dabei. Jetzt liefert uns die Videoplattform einen weiteren nicen Trick. Denn mit diesem Wimpernzangen-Hack können wir uns selbst im Null-Komma-Nix endlos lange Wimpern zaubern.

Uns stellt sich jetzt die Frage, ob wir die Wimpernzange jahrelang falsch benutzt haben?!

Dieser Wimpernzangen-Hack zaubert lange Wimpern

Viele von uns müssen sich leider mit kurzen und geraden Wimpern zufriedengeben. Ist natürlich alles kein Grund zur Sorge, denn Wimperntusche und Wimpernzange verschaffen in der Regel Abhilfe. Doch vielleicht haben wir die Wimpernzange immer falsch benutzt. Zumindest, wenn man einem Beauty-Hack auf TikTok Glauben schenken darf. In ihrem Video zeigt TikTok-Userin @audboos nämlich, wie sie sich selbst extrem lange und definierte Wimpern zaubert. Doch dafür wendet sie eine ganz unerwartete Methode an.

So funktioniert’s:

Statt ihre Wimpernhärchen mit der Wimpernzange wie gewohnt von unten nach oben zu drücken, drückt sie diese zunächst von oben nach unten. Also genau umgekehrt. Auf diese Weise stehen ihre Wimpern im ersten Schritt recht gerade nach vorne. Davon verspricht sie sich mehr Schwung nach ihrem zweiten Schritt. Denn um sich dann im Anschluss den gewünschten Wimpernaufschlag zu zaubern, setzt sie die Wimpernzange von unten ganz nah am Wimpernkranz an. Dann drückt die TikTokerin ihre Wimpern noch einmal nach oben und tuscht sie mit einer definierenden Mascara. Der Wimpernaufschlag kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also gleich ausprobieren!