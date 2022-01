Morgens muss es im Badezimmer eigentlich immer schnell gehen. Umso besser, wenn wir den perfekten Handgriff kennen, mit dem die Haare schnell trocken sind und gleichzeitig auch noch wunderschön fallen. Genau dafür liefert uns TikTok den idealen Föhn-Hack.

Sogar Hair-Stylist Paul Mitchell ist davon begeistert.

Föhn-Hack für perfekt gewellte Haare

Wenn wir uns morgens noch schnell die Haare waschen, dann muss auch das Föhnen schnell gehen. Normalerweise wollen wir einfach nur, dass unsere Haare in Handumdrehen trocken sind und hoffentlich nur nicht aussehen wie Kraut und Rüben. Aber mit dem Haar-Roulette ist jetzt Schluss. Denn TikTok hat mal wieder zugeschlagen und das mit dem ungefähr einfachsten Föhn-Hack, den wir uns vorstellen können. Mit diesem Hack sehen wir so aus als würden wir morgens direkt aus dem Friseursalon kommen.

Der Trick wurde von Hairstylistin @yazblends ins Leben gerufen und ging innerhalb von wenigen Tagen viral. Mit inzwischen fast acht Millionen Views ist die Beauty-Community auf der Video-Plattform wie besessen von dem easy Haar-Hack. Sogar Hair-Stylist Paul Mitchell kommentierte dazu: „Oh this is good“. Der Hack kann also nur gut sein! 😉

So funktioniert’s:

Für die gewellten Haare müsst ihr euer handtuchtrockenes Haar in zwei Partien aufteilen. Danach die beiden Partien vom Gesicht wegdrehen, sodass zwei Twists entstehen. Ein wenig Hitzeschutz auf die Strähnen sprühen und dann jeweils ein bis zwei Minuten heiß direkt über die Twists föhnen. Die eingedrehten Strähnen langsam auftrennen und sanft mit den Fingern durchfahren. Et voilà! Schon sind die schönen und natürlichen Wellen für den restlichen Tag am Start!

Kleiner Tipp: Wenn ihr euer Haar nicht zu lang der hohen Hitze aussetzen wollt, könnt ihr es auch schon vorher kurz grob föhnen oder an der Luft trocknen lassen.