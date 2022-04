Es gibt Menschen, die scheinen das Liebesglück einfach anzuziehen. Und dann gibt es welche, die absolut kein Händchen dafür haben und vollkommen blind durchs Leben gehen zu scheinen und vor der Liebe davon laufen, anstatt sie zu empfangen.

Ein Phänomen, das besonders auf drei Sternzeichen zutrifft.

Wassermann

Die Philosophie des Wassermanns: Wenn es passieren soll, dann passiert es auch. Nur eine Sache übersieht das Sternzeichen dabei leider: Von nichts kommt nichts! Denn um die Person kennenzulernen, mit der man auch sein Leben verbringen möchte, muss man auch etwas tun und nicht zuhause sitzen und warten, bis die große Liebe an der Tür klingelt. Und selbst wenn es so sein sollte, neigt der Wassermann dazu, an allem etwas auszusetzen. Seine Ansprüche zu erreichen, ist nahezu unmöglich.

Stier

Nicht mal, wenn Mrs. oder Mr. Right direkt vor dem Stier stehen und sagen würde: „Ich bin deine große Liebe!“, würde das Sternzeichen wohl darauf eingehen. Denn in Sachen Liebe benötigt es wirklich noch etwas Nachhilfe. Wie wäre es mal damit: Anstatt immer alles von sich wegzuschieben, könnte sich der Stier doch einfach mal auf Neues einlassen. Statt davonzulaufen, einfach mal draufzugehen! Das verkürzt auch die Suche nach der Person, mit der er seine Zukunft verbringen möchte.

Steinbock

Leider ist der Steinbock schon so oft verletzt worden, dass er jeder neuen Begegnung skeptisch gegenübersteht. Was ist, wenn er oder sie mich auch zurückweist und ich dann wieder leiden muss? Klar, das Risiko ist immer da. Aber dadurch, dass sich das Sternzeichen nicht nur zurückzieht, sondern auch sämtliche Gefühle abschirmt, hat es auch gar keine Möglichkeit, neue Menschen in sein Leben zu lassen. Wenn der Steinbock seinen ganzen Mut zusammennimmt und über seinen Schatten springt, dann stehen die Chancen hoch, dass er endlich auf seine wahre Liebe trifft.