Um Selena Gomez wird es aktuell nicht ruhiger. Erst setzt sie sich öffentlich für Hailey Bieber, der Frau ihres Ex-Freundes, ein und jetzt schürt die 30-Jährige heiße Liebesgerüchte. Denn offenbar wurde sie gemeinsam mit Zayn Malik, einem ehemaligen Mitglied von „One Direction“, turtelnd in New York City gesehen.

Haben wir etwa bald ein neues Hollywood-Paar?

Was läuft da zwischen Selena Gomez und Zayn Malik?

Die Schlagzeilen können momentan wohl nicht genug von Selena Gomez bekommen. Erst erhält sie den Titel der Frau mit den meisten Instagram-Followern weltweit, dann sorgt eine angebliche Fehde zwischen ihr, Hailey Bieber und Kendall Jenner für Aufregung und jetzt soll die 30-Jährige auch einen neuen Mann an ihrer Seite haben. Wie People berichtet, sei der „Only Murders in the Building“-Star turtelnd mit einem einstigen „One Direction“-Star gesichtet worden. Die Rede ist hier von keinem geringeren als Zayn Malik.

Offenbar sind die beiden durch New York City spaziert, in ein Lokal eingekehrt und haben dann begonnen, wild herumzuknutschen. Die Gerüchteküche zum Brodeln brachte eine TikTok-Userin, die ein Video teilte, in dem sie verriet, dass ihre Freundin, die beiden dabei beobachtet habe, wie sie die Finger nicht voneinander lassen konnten. Denn besagte Freundin sei eine Kellnerin in einem New Yorker Promi-Hotspot und hätte Selena und Zayn zu ihrem Tisch geführt. „Selena Gomez und Zayn sind gerade in [Name des Restaurants] gekommen, Hand in Hand und haben miteinander geknutscht“, ist in dem Screenshot der Nachricht zu lesen.

Auffällig: Sie folgen sich gegenseitig Instagram

Die Konversation geht noch weiter: Nachdem die TikTok-Userin gar nicht glauben konnte, was ihre Freundin da gerade erzählte, legte sie noch eines drauf. „Jeder hat gerade richtig Mitleid mit Selena [vermutlich spricht sie damit die Fehde zwischen Hailey Bieber und Kendall Jenner an], aber in der Zwischenzeit macht sie mit Gigis [Hadid] Baby-Daddy rum“, so die Kellnerin. Es gibt übrigens noch mehr Indizien, die darauf hindeuten könnten, dass zwischen Sel und Zayn tatsächlich etwas läuft.

Vor wenigen Wochen ist aufmerksamen Fans bereits aufgefallen, dass sich Selena und Zayn gegenseitig auf Instagram folgen. Da der „Pillowtalk“-Sänger lediglich 18 Personen folgt, ist das ein ziemlich großer Schritt, wie viele finden. Und auch Selena folgt gerade mal 251 Personen – eine davon ist jetzt Zayn. Angeblich soll Selena schon lange einen Crush auf den 30-Jährigen haben. Denn bereits 2010 wurde sie in einem Interview gefragt, welchen der „One Direction“-Boys sie am liebsten küssen würde. Ihre Antwort: „Zayn“ … oh lala!

Und was ist mit Drew Taggart?

Kürzlich dachte man, dass Selena mit einem anderen Sänger turtelt: Drew Taggart von den „Chainsmokers“. Denn die beiden wurden bei einem romantischen Date in Brooklyn gesichtet und haben damit die Flirt-Gerüchte umso mehr geschürt. Doch seither ist es wieder ruhiger um die beiden geworden. Zayn, der zuletzt mit Supermodel Gigi Hadid liiert war und Töchterchen Khai mit ihr teilt, soll es in der Zwischenzeit eher ruhiger angegangen sein. Von einer neuen Freundin war seit der Trennung von Gigi im Jahr 2021 nichts zu sehen.