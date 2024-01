Wir kennen es doch alle: Wir sind gerade dabei unsere Haare zu stylen und plötzlich entdecken wir kleine Bruchstellen an unserem Haar. Haarbruch kann ganz schön lästig sein und genau aus diesem Grund haben wir für euch Tipps erstellt, mit denen ihr eurem brüchigen Haar den Kampf ansagen könnt!

Diese fünf Tipps helfen gegen brüchiges Haar.

Was ist Haarbruch?

Unsere Haare sind uns heilig: Für viele Frauen ist es wichtig, gesundes und strahlendes Haar zu haben. Mit dieser Traumvorstellung sind jedoch nicht alle gleichermaßen gesegnet. Vorab ist es erstmals wichtig eine Sache abzuklären: Haarbruch ist nicht das gleiche wie Spliss. Wenn wir von Spliss sprechen, meinen wir kaputte Haarspitzen, die sich anfangen zu spalten. Bei einem Haarbruch hingegen sprechen wir von Bruchstellen, die nicht nur an den Spitzen vorkommen, sondern überall im Haar zu finden sind.

Brüchiges Haar kann ganz schön nervig sein. Schließlich brechen unsere Haare ab und können dabei spröde und strohig aussehen. Und das weniger erfreuliche daran: Man kann es nicht rückgängig machen. Bruchstellen im Haar können bei jedem Haar-Typ und bei jeder Haarlänge auftreten.

Diese Tipps helfen gegen brüchiges Haar

Reparieren kann man abgebrochenes Haar zwar nicht ABER, dafür können wir mit der richtigen Haarpflege versuchen, brüchigem Haar vorzubeugen. Nehmt euch jetzt einen Stift zur Hand und notiert mit: Wir verraten euch nämlich fünf Tipps, mit denen ihr geschädigtes Haar vermeiden könnt:

1. Richtige Bürste wählen

Die richtige Haarbürste ist der Schlüssel zum Erfolg! Sucht euch schonende Bürsten, die bestenfalls nicht eure Haare ziehen oder ausreißen. Am besten setzt ihr auf Bürsten mit Naturborsten. Wir haben für euch auch schon einen Geheimtipp bereit: Nutzt eine Wildschweinborstenbürste. Aber nicht nur die Bürste spielt eine wichtige Rolle bei der Haarbruch-Prävention, sondern auch das richtige Kämmen. Besonders bei nassen Haaren ist Vorsicht beim Haare kämmen geboten. Der Grund: im nassen Zustand sind Haare besonders empfindlich und können daher leicht abbrechen.

2. Spitzen regelmäßig schneiden

Auch wenn viele es nicht hören wollen, hilft regelmäßiges Spitzenschneiden unseren Haaren gesund zu bleiben. Daher lässt es sich raten, alle sechs bis acht Wochen die Spitzen zu schneiden. Dadurch werden nämlich abgebrochene Teile an den Haarspitzen entfernt, aber noch viel wichtiger: Deine Haare sehen danach wieder fresh und gesund aus!

3. Wasche deine Haare richtig

Auch beim Haarewaschen können wir so einiges falsch machen und damit unseren Haaren schaden. Unsere Haare sind nämlich empfindlich und mögen eine Sache ganz besonders nicht: Reibung. Das gilt auch für das Haarewaschen. Denn auch dabei sollten wir Reibung, so gut es geht vermeiden. Statt mit voller Wucht unseren Kopf mit Shampoo einzureiben, sollte das Shampoo an der Kopfhaut aufgeschäumt und sanft einmassiert werden! Da unsere Spitzen besonders an Brüchen leiden können, ist hier ein wenig mehr Vorsicht geboten und deshalb den Schaum vorsichtig an die Haarspitzen einarbeiten.

4. Richtige Frisuren wählen

Der nächste ultimative Tipp: das richtige Styling der Haare. Falls eure Haare brüchig sein sollten, ist euch dringend zu raten, auf euren Lockenstab oder Glätteisen zu verzichten. Zumindest so lange, bis sich eure Haare wieder erholen. Die Hitze strapaziert nämlich das Haar und lässt es austrocknen. Apropos strapazieren: wir lieben alle den strengen Pferdeschwanz oder Sleek-Look, dennoch solltet ihr beachten, dass diese Styling-Frisuren, brüchige Haare begünstigen können. Falls ihr also bereits an Haarbruch leidet, solltet ihr vielleicht lieber doch auf diese Looks verzichten.

5. Ausgewogene Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung hat wie wir wissen einen positiven Effekt auf unseren Körper und auch unsere Psyche. Aber auch unsere Haare können von einer gesunden Ernährung profitieren! Unsere Haarwurzel bekommt nämlich alle nötigen Nährstoffe durch unsere ausgewogene Ernährung. Das begünstigt einen gesunden Haarwachstum. Wer also gesunde Haare haben möchte, der sollte sich lieber gesünder ernähren.