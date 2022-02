Wir Menschen lieben einfach Sex. Vermutlich schauen wir deswegen auch so gerne Serien, in denen es so richtig heiß hergeht. Wir haben hier eine Auswahl an Serien für euch zusammengestellt, die ihr euch am besten gemeinsam mit eurem Love-Interest anschaut. Danach dürftet ihr beide nämlich ziemlich in Stimmung sein. 😉

Diese Serien sind nicht gerade für einen gemütlichen Abend mit der Familie geeignet.

1. Sex and the City (1998-2004)

Nachdem wir uns jetzt das Revival „And Just Like That“ angesehen haben, ist uns wieder bewusst geworden wie grandios eigentlich das Orginal aus den späten 90ern ist. Deswegen kommt die Serie hier auch gleich an erster Stelle unserer Liste. Der Titel der Serie hält tatsächlich was er verspricht. Es gibt viel Sex in der Stadt – gepaart mit Fashion, Witz und jede Menge Drama.

Egal ob der Geschmack von Sperma, der perfekte Blowjob oder dreckige Unterwäsche – es gab nichts, was Carrie, Samantha, Miranda und Charlotte nicht bei einem Cosmopolitan besprachen. Wer sich die Serie noch nicht angesehen hat, der sollte das JETZT tun! (ach, wir wünschten wir hätten diese tolle Reise noch vor uns)

via GIPHY

Anschauen könnt ihr euch die Serie auf Sky.

2. Élite (seit 2018)

In dieser spanischen Jugendserie ist wirklich sehr viel nackte Haut zu sehen. Kaum eine andere Serie auf Netflix hat soviel Sex, Liebe, Intrigen und Mord auf einmal zu bieten. Und das alles passiert auf einer einzigen Privatschule. Die Serie spielt nämlich am Las Encinas, der exklusivsten Privatschule Spaniens, und dreht sich um die Beziehungen zwischen einigen Schülern aus der Arbeiterklasse, die über ein Stipendium an die Schule kommen, und ihren wohlhabenden Klassenkameraden.

Es gibt bereits vier Staffel und auch eine fünfte und sechste sind derzeit in Planung. Alle Staffeln gibt’s auf Netflix.

3. Sex/Life

Na gut, für alle die etwas „Seichtes“ suchen, um mit ihrem Schatz in Stimmung zu kommen, ist „Sex/Life“ wirklich perfekt. Klar, die Handlung lässt hier und da etwas zu wünschen übrig, ABER wir finden: Die Sexzenen sprechen für sich. Viel Erklärung ist da nicht nötig.

Aber für alldiejenigen, die der Inhalt jetzt doch interessiert: Billie, eine verheiratete Frau mit zwei Kindern wird plötzlich wieder mit ihrem Bad-Boy-Ex konfrontiert. Der lässt ganz schön heftige Fantasien in ihr aufleben und bringt sie beinahe dazu, ihr scheinbar glückliches Leben hinter sich zu lassen, um sich dafür ihrer Leidenschaft hinzugeben.

Heiße Sexszenen, interessante Stellungen und „große Argumente“ gibt’s auf Netflix. Leider nur eine Staffel, aber die zweite soll noch in der ersten Jahreshäfte kommen.

4. Euphoria (seit 2019)

Serien in denen sich alles nur um Sex dreht, fehlt gerne mal eine tiefsinnigere Handlung. Nicht so bei „Euphoria“! Die düstere Serie wird nicht umsonst gerade so richtig gehyped. Sie glänzt mit tiefsinnigen Charaktären, Selbstfindung, und eben auch Geschlechtsverkehr. Aber zugegeben: In „Euphoria“ geht’s nicht NUR um Sex, allerdings sind überdurchschnittlich viel Brüste und Penisse zu sehen.

Die Serie handelt von einer Gruppe von High-School-Schülerinnen und -Schülern um die drogenabhängige 17-jährige Rue Bennett (gespielt von Zendaya), die nach ihrem Entzug die neue Schülerin Jules Vaughn (Hunter Schafer) kennenlernt und sich mit ihr anfreundet.

Die ersten beiden Staffeln könnt ihr auf Sky bingen.

5. Sex Education (seit 2019)

Die Serie „Sex Education“ war ursprünglich als Serie für ein überwiegend jugendliches Publikum geplant. Überraschenderweise fand der Netflix-Hit aber bei so ziemlich allen Alterklassen enormen Zuspruch. Der Grund: Mit viel Witz und Selbstironie meistern die Figuren in „Sex Education“ ihren Schulalltag. Dabei wird Sexualität erfrischend unverkrampft als die normalste, aber auch komplizierteste Sache der Welt angesehen.

Vielleicht gefällt uns die Serie ja deshalb so gut: weil wir uns einfach an unsere eigene Jugend und teils holprigen Sex-Anfänge erinnert fühlen. In dieser Serie geht’s ordentlich zur Sache, aber ihr dürft euch auch auf einige Lach-Attacken einstellen. Eigentlich die perfekte Serie, für ein gutes Date!

via GIPHY

„Sex Education“ ist auf Netflix zu sehen.

6. Sexify (2021)

Wer die beliebte Serie „Sex Education“ mochte, wird höchstwahrscheinlich auch mit dem polnischen Pendant „Sexify“ seinen bzw. ihren Spaß haben. Die Hauptfigur Natalia kennt sich mit Programmieren wirklich sehr gut aus, doch beim Thema Sex hat sie reichlich Nachholbedarf. Zusammen mit ihren Freundinnen will sie für einen Wettbewerb eine App entwickeln, die dem weiblichen Orgasmus auf die Spur kommt und Frauen besonders befriedigende Ergebnisse liefern soll.

Die erste Staffel gibt’s auf Netflix. Ob bald auch eine zweite Staffel kommt, steht noch nicht fest.

7. Bonding (seit 2019)

Die Serie „Bonding“ setzt sich auf intime und witzige Art und Weise mit der BDSM-Szene auseinander. Eine New Yorker Studentin verdient sich nebenher ihren Lebensunterhalt als Domina und beschäftigt ihren homosexuellen besten Kumpel aus der High School als Assistenten. Verletzliche und zugleich bestärkende Parabel über sexuelle Befreiung.

Das BDSM-Spektakel könnt ihr euch auf Netflix anschauen. Have Fun! 😉