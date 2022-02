Eines der Highlights im Jahr 2021 war definitiv das Liebes-Comeback von Jennifer Lopez und Ben Affleck. Jetzt spricht die Sängerin erstmals über ihre neu aufgeblühte Beziehung und nennt sie eine „wunderschöne Liebesgeschichte“.

Sie sei dankbar für die zweite Chance und hoffe, dass es diesmal für immer halten wird.

Jennifer Lopez schwärmt von Beziehung mit Ben Affleck

Vor 17 Jahren ist für alle „Bennifer“-Fans eine kleine Welt zusammengebrochen. Denn das einstige Traumpaar hat damals beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Doch 2021 dann die große Überraschung: Nach der Trennung von ihrem Langzeitfreund Alex Rodriguez hat J. Lo wieder zurück zu ihrem Ben gefunden. Seitdem sind die beiden unzertrennlich, machen gemeinsam Urlaub und verbringen auch Zeit mit den Kindern des jeweils anderen.

Mehr hat man über die neu aufgeflammte Liebe der beiden nie erfahren, da sich sowohl Jen als auch Ben immer sehr bedeckt gehalten haben. Bis jetzt! Denn die Sängerin hat mit dem People-Magazin erstmals ganz offen über das Leben mit Ben Affleck gesprochen. Dabei schwärmt die 52-Jährige von einer „wunderschönen Liebesgeschichte“.

„Wenn man jemanden findet, den man wirklich liebt, und dann noch eine zweite Chance bekommt? Das ist etwas wirklich Seltenes, Kostbares und Schönes, und wir sehen es nicht als selbstverständlich an“, so Lopez. Es sei eben dieser Aspekt ihrer Liebesgeschichte, der ihre Beziehung heute auf ein neues Level gebracht hat.

Frühere Beziehung wurde „zertrampelt“

Im Jahr 2002 ist die Beziehung zwischen Jennifer Lopez und Ben Affleck über Nacht an die Öffentlichkeit geraten. Damals verging auch kein Tag, an dem die beiden nicht in den Schlagzeilen der Boulevard-Presse waren und von Paparazzi gejagt wurden. Genau das habe schließlich auch dazu geführt, dass ihre Liebe gescheitert ist. Laut Lopez sei die Beziehung zu dem Schauspieler von der Öffentlichkeit „zertrampelt“ worden.

Um sich jetzt, da die beiden wieder zueinander gefunden haben, vor einem ähnlichen Szenario zu schützen, wollen sie ihre Partnerschaft mehr pflegen und privater halten. „Ich bin einfach sehr glücklich und froh, in einer glücklichen und liebevollen Beziehung zu sein, und ich möchte alles tun, was ich kann, um sie zu schützen und zu bewahren. Das hat sie verdient, das hat sie wirklich … Wir halten sie für heilig“, so Lopez.

J. Lo will, dass ihre Liebe für immer ist

Diesmal ist sich J. Lo sicher: Ben Affleck ist der Richtige! Im Interview betont sie, dass sie „alles tun möchte“, damit ihre Liebe auch wirklich für immer hält. Denn mit Ben an ihrer Seite habe sie endlich jemanden gefunden, mit dem sie es sich vorstellen kann, bis an ihr Lebensende glücklich zu sein. „Die Person zu sehen, den Menschen, den Mann, der er [Ben Affleck, Anm. d. Red.] heute ist, den Vater, der er heute ist, den Partner, der er ist – er ist alles, von dem ich immer wusste, dass er es war und sein wollte“, schwärmt Jennifer Lopez.

Ihren Kindern könne sie nun beibringen, dass wahre Liebe tatsächlich existiere, erklärt die 52-Jährige. „Manche Dinge sind einfach für die Ewigkeit. Aber das bedeutet nicht, dass sie immer einer geraden Linie folgen müssen.“ Mit ihrer neu aufgeblühten Liebe und der starken Partnerschaft haben „Bennifer 2.0“ wohl allen bewiesen, dass man an sich arbeiten und dadurch auch wachsen kann…