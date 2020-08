Was würden wir ohne eine Tasse Kaffee am Morgen tun? Vermutlich weiterschlafen. Das braune Gold ist essenziell für unseren Tag. Den Kaffeesatz sollte man übrigens nicht wegschmeißen.

Denn dieser eignet sich perfekt, um so manches teure Beauty-Produkt zu ersetzen:

1. Kaffeesatz als Gesichtspeeling

Die Antioxidantien im Kaffee können dem Hautalterungsprozess entgegenwirken. Das Koffein regt die Durchblutung an und lässt die Haut frischer aussehen. Die groben Körner des Kaffeesatzes entfernen zudem tote Hautschuppen, was unseren Teint so richtig erstrahlen lässt. Ein ideales Peeling also für unsere Haut. Und so machst du dir dein Gesichtspeeling mit Kaffeesatz:

2 TL Kaffeesatz

2 EL Honig

2 EL Olivenöl

vermengen und auf Gesicht und Hals auftragen. Dann sanft in die Haut einmassieren, Augenpartien aussparen.

2. Kaffee als Haarkur

Koffein fördert das Haarwachstum, indem es die Haarwurzeln stimuliert. Die Antioxidantien schützen zudem vor Haarbruch. Eben alles gute Voraussetzungen für eine Haarkur. Aber Achtung: Kaffee färbt. Blondinen sollten also lieber nicht ihre herkömmliche Haarkur aus dem Fenster schmeißen. Wer aber dunkle Haare hat, kann beruhigt einfach eine Tasse Kaffee inklusive Kaffeesatz in die Haare und Kopfhaut einmassieren, zwanzig Minuten einwirken lassen und gründlich ausspülen. Schon ist sie fertig, die DIY-Coffee-Haarkur.

3. Fußraspel

Auch von lästiger Hornhaut kann man sich dank Kaffeesatz verabschieden. Einfache einen Teelöffel Kaffeesatz mit Olivenöl vermengen und die Füße damit massieren. Die Körnchen entfernen Hautschuppen und das Koffein regt die Durchblutung an. Danach kann man die Fußraspel getrost in den Eimer werfen.

4. Kaffeesatz als Bodyscrub

Nicht nur für die Gesichtshaut, auch für unseren restlichen Körper ist Kaffeesatz ein großartiges Beauty-Produkt. Denn ein Körperpeeling mit dem Abfallprodukt kann nicht nur das Hautbild verbessern, sondern auch Cellulite vorbeugen. Und so funktioniert die Alternative zum Bodyscrub:

1 Tasse Kaffee

1 TL Olivenöl oder Jojobaöl

1 TL Honig

vermischen, auf dem Körper verteilen und einmassieren.

5. Kaffee für wache Augen

Auch die Augencreme kann man mit etwas Kaffeesatz ersetzen. Einen Finger voll um die Augen tupfen, einwirken lassen und behutsam wieder abspülen. Aber Achtung: Auf keinen Fall sollte man die Körnchen um die Augenpartie reiben, denn die Haut dort ist sehr dünn und empfindlich.