Schönheit und Körperpflege sind heute so wichtig wie nie – auch dort, wo man es nicht gleich vermutet: im Intimbereich. Intimpflege kann so einfach sein und dennoch können wir bei diesem Thema noch so einiges dazu lernen. Grundsätzlich reinigt sich eine gesunde Vagina von selbst. Dennoch sind entsprechende Hygienemaßnahmen im Intimbereich das A und O, um sich auch untenrum wohl zu fühlen. Wir verraten dir heute einige „rules to follow“ für die optimale Intimpflege eurer Vulva.

1. Eigenes Handtuch

Das Frotteehandtuch im Badezimmer kann zum Nährboden für Bakterien, Keime und Pilze werden. Aber ab wann ist es Zeit für einen Wechsel und welches Handtuch sollte man am besten nach der Intimpflege verwenden? Grundsätzlich sollte man darauf achten, dass man ein eigenes Handtuch für das Abtrocknen der Vulva und ein eigenes Handtuch für die restlichen Körperstellen verwendet, um die Bakterien nicht von A nach B zu tragen. Das Handtuch für die Intimzone sollte man auch wesentlich häufiger wechseln. Tipp: Beim wöchentlichen Badezimmer reinigen kann man das Handtuch gleich gegen ein frisches tauschen.

(Foto © Sven Mieke via unsplash)

2. Sanft reinigen

Viele Frauen fühlen sich nach dem Waschen mit klarem Wasser nicht frisch und sauber genug. Herkömmliche Duschgels können die Schleimhaut in dieser Zone reizen und das natürliche Säuremilieu verändern. Für die tägliche sanfte Reinigung haben wir einen absoluten Gamechanger. Der Lactamousse® Pflegeschaum reinigt nicht nur mild und sanft. Die enthaltene Milchsäure schützt die Scheidenflora, beugt Intimbeschwerden vor, lässt sich besonders während der Periode gut für die tägliche Pflege einsetzen, ist frei von Zusätzen wie Parfum und Farbstoffe u­nd der Pumpspender ist auch noch ideal für unterwegs. Für unsere Vulva gibt’s nur das Beste!

(Foto © Germania Gynäkologie)

3. Slip, Slip hooray

Ja, ihr habt richtig gelesen. Neben der normalen Intimpflege im Badezimmer gehört auch die richtige Kleidung dazu. Um Luft an unsere Vulva zu lassen, reicht es nicht, nur täglich den Slip zu wechseln. Auch wenn es noch so sexy aussieht: Strings sind für unseren Tempel nicht sehr empfehlenswert und die wundervolle Spitzenunterwäsche ist oft aus Synthetik. Dieses Material fördert nicht nur das Schwitzen sondern ist auch meist luftundurchlässig. Man sollte am besten Slips und Höschen aus atmungsaktiven Material tragen, damit die Haut gut „belüftet“ wird und unangenehme Gerüche vermieden werden.

(Foto © Patrick Kool via unsplash)

4. Periode it is

Ein weiteres wichtiges Thema ist das richtige Verhalten gegenüber unserer Vagina während der Periode. Neben ausreichend Wärme, die gerne gegen Periodenschmerzen hilft, sollte in dieser Zeit besonders auf Hygiene und Pflege achten. Ganz wichtig: Tampons, Binden und Menstruationstassen sollten – natürlich mit frisch gewaschenen Händen – mehrmals täglich gewechselt werden. Tipp: Bei Scheidentrockenheit sollte man eher auf Binden als Tampons zurückgreifen.

(Foto © cottonbro via pexels)

5. Wasser marsch!

Aber bitte nur mit lauwarmem Wasser waschen. Ja, man kann auch Fehler bei der Temperatur des Duschwassers machen. Denn was die wenigstens von uns Girls wissen: Wenn man zu lange und zu heiß duscht, verliert die Haut einen Teil der natürlichen Öle und Fette, die Durchblutung steigt und es kann zu Rötungen und Juckreiz kommen. So können sich beispielsweise auch Hauterkrankungen verschlimmern und das wollen wir ja nicht. Also: bitte immer nur mit handwarmem Wasser waschen auch wenn dir in der Dusche noch so kalt ist! Protect your Vulva.