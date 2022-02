Ein Student in den USA macht Elon Musk ganz schön zu schaffen. Mithilfe eines Twitterbots verfolgt der Student die Flugdaten des Milliardärs und veröffentlicht sie auf dem Twitter-Account „ElonJet“. Der „Tesla“-Gründer ist davon aber ganz und gar nicht begeistert und fordert die Löschung das Accounts. Doch dafür möchte der Student entweder 50.000 US-Dollar oder einen Praktikumsplatz.

Elon Musk weigert sich allerdings, den Betrag zu zahlen.

Elon Musk von Student erpresst

Ein ausgefuchster Student aus den Vereinigten Staaten macht dem Milliardär derzeit das Leben schwer. Der 19-jährige Jack Sweeney schrieb nämlich ein Programm, das die Flugaktivitäten von Elon Musks Privatjet verfolgt. Die Flugdaten des Jets teilt ein selbst programmierter Bot dann auf dem Twitter-Account „Elonjet„, welcher inzwischen schon knapp 300.000 Follower zählt. Jedes Mal, wenn der Jet des Milliardärs also abhebt, setzt der vom Studenten programmierte Bot einen automatisierten Tweet ab, wo sich Musks Flugzeug genau befindet. Dafür nutzt der pfiffige Erstsemestrige frei zugängliche Daten von Fluginformationsbehörden.

Landed near Brownsville, Texas, US. Apx. flt. time 45 Mins. pic.twitter.com/1j6y40p0XJ — Elon Musk’s Jet (@ElonJet) February 2, 2022

Das gefällt dem Tesla-Chef natürlich überhaupt nicht, weshalb er den Erstsemestrigen schon Ende 2021 in einem privaten Chat aufforderte, den Account aus Sicherheitsgründen zu löschen. Dafür bot er ihm 5.000 Dollar an. Doch der selbstbewusste 19-Jährige lehnte ab und forderte mehr. „Gibt es eine Möglichkeit, das Angebot auf 50.000 US-Dollar zu erhöhen?“, so Jack. Der höhere Betrag könnte ihm dabei helfen, sein Studium zu finanzieren. Einen kleinen Schmäh konnte sich Jack an dieser Stelle allerdings nicht verkneifen. Denn er meinte, dass ihm das Geld außerdem dabei behilflich sein könnte, sich das Model 3 von Tesla zu kaufen.

Ein Praktikum für die Löschung des Accounts

Für den reichsten Menschen der Welt sollten die 50.000 US-Dollar nicht wirklich einen Unterschied machen, nicht wahr? Doch der 50-Jährige weigerte sich bisher, den Betrag für die Deaktivierung des Accounts zu zahlen.

Aus diesem Grund machte der Student, der ein großer Fan von Elon Musk ist und nur deshalb den Bot programmierte, einen anderen Vorschlag. Anstelle der 50.000 US-Dollar würde er auch ein Praktikum akzeptieren. Doch bisher kam noch keine offizielle Antwort vom Tesla-Gründer.

Bleibt also nur abzuwarten, wie der reichste Mensch der Welt auf den Vorschlag reagiert. Wir hoffen ja inständig, dass der 19-jährige Jack das Praktikum bekommt! 😉