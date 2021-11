Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt. Der Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen behauptet, dass Musk mit einem Bruchteil seines Vermögens den Welthunger besiegen könnte. Jetzt fordert der Milliardär dafür einen Beweis: Dann würde er die Summe sofort spenden.

Es wäre eine wahre Sensation, wenn der Mega-Deal tatsächlich zustande käme.

Reich, reicher, Elon Musk. Ständig finden wir den Tesla-Erfinder in den Schlagzeilen. Meist dank irgendwelchen Deals die er abschließt, um noch reicher zu werden. Jetzt bekommt der Milliardär aber wegen einer ganz anderen Sache Aufmerksamkeit. Musk will 6 Mrd. Dollar spenden und den Welthunger beseitigen! Er stellt nur eine Bedingung: Die UN muss ihm beweisen, dass das mit dieser Summer auch tatsächlich möglich ist.

Doch wie kam es zu diesem Deal? Als der Tesla-Erfinder jüngst zum reichsten Menschen der Welt erklärt wurde, twitterte David Beasley, der Chef des Welternährungsprogramms, dass schon ein Sechstel von Musks Deal mit dem Autovermieter Hertz helfen würde, 42 Millionen Leben, die von der Hungerkatastrophe gefährdet sind, retten könnte. „Beispielloses Vermögen. Hilf!!“

$36 billion in one day – @elonmusk’s net worth increase due to a @Tesla / @Hertz deal. Congratulations, Elon! 1/6 of your one day increase would save 42 million lives that are knocking on famine’s door. Unprecedented crisis. Unprecedented wealth. Help!! https://t.co/n4hfpl5NRE