Seit drei Jahren sind Justin und Hailey Bieber nun schon verheiratet. Fans der beiden warten sehnsüchtig auf den nächsten großen Schritt: Ein Baby! Der Sänger deutete bereits in seiner eigenen Doku ein „kleines Würmchen“ an. Und jetzt verrät auch Hailey, dass es immer schon ihr großes Ziel war, jung Mutter zu werden.

In einem Podcast-Interview sprechen die beiden ganz offen über ihre Ehe.

Kommt bald ein Bieber-Baby?

Sie gelten als das Traumpaar schlechthin und scheinen jede Krise überwinden zu können: Justin und Hailey Bieber! Als die beiden 2018 geheiratet haben, ist die ganze Welt vor Begeisterung nahezu geplatzt. Seitdem gab es immer wieder wilde Spekulationen, ob und wann die beiden nun den nächsten großen Schritt gehen und eine Familie gründen. Lange dauert es wohl nicht mehr, denn sowohl Justin als auch Hailey haben in letzter Zeit verschwörerische Andeutungen gemacht.

Den Anfang machte der 27-jährige Sänger. In seiner Prime-Doku „Justin Bieber: Our World“ verrät er, dass er noch Ende 2021 mit der Familienplanung beginnen möchte. „Meine Vorstellung für 2021 ist es, mir weiterhin Ziele zu setzen und dabei Spaß zu haben. Ich will, dass meine Familie an erster Stelle steht und wir hoffentlich ein kleines Würmchen bekommen.“ Damals fragte Hailey ungläubig: „Noch 2021?“ und Justin erklärte, dass er Ende des Jahres gerne starten würde. „Wir werden sehen“, sagte das Model damals noch.

Doch jetzt scheint sich auch Hailey mit den Baby-Gedanken angefreundet zu haben. Denn in dem Podcast „In Good Faith with Chelsea & Judah Smith“ spricht die 24-Jährige ganz offen über ihre Ehe.

Hailey Bieber verrät: „Möchte jung Kinder haben“

„Wir haben so viele Gespräche darüber geführt, was unsere Ziele sind und wo wir in einem bestimmten Alter gerne sein würden“, erzählt Hailey Bieber. „Für uns war immer klar, dass wir jung heiraten und Kinder haben möchten„. Für Fans der beiden Andeutungen genug, dass bald ein kleines Bieber-Baby das Licht der Welt erblicken könnte…

Dann erzählten Hailey und Justin auch vom etwas holprigen Part der Ehe. Denn es war nicht immer leicht, vor allem zu dem Zeitpunkt, als sie sich das Ja-Wort gaben. „Ich habe so viele Dinge in meinem Leben erlebt. So viele Meilensteine ​​​​und die Welt bereist. Und dann bin ich an einem Ort angekommen, an dem ich einsam war und ich wollte es einfach nicht mehr alleine machen“, erzählt Justin in dem Podcast. „Ich habe erkannt, dass ich wirklich heilen muss, um eine gesunde und ernste Beziehung zu führen.“

2019 hat der Sänger dann mit einer Therapie begonnen und auch öffentlich über seinen Kampf gegen Depression gesprochen. „Zum Glück hat mich Hailey so akzeptiert, wie ich bin„, fährt Justin fort. „Auch als wir geheiratet haben, war da noch sehr vieles, woran ich arbeiten musste, aber du hast immer gesehen, wer ich wirklich bin“, so Justin zu seiner Frau. Hailey antwortete: „Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich wusste, dass ich diesen Menschen schon seit einer langen Zeit liebte und dass ihn nicht aufgeben werde.“