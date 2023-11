Bei einer routinemäßigen Darmkrebsvorsorgeuntersuchung im US-Bundesstaat Missouri entdeckte ein Ärzteteam bei einem Patienten eine intakte Fliege im Darm. Die Expert:innen sprechen von einem sehr seltenem koloskopischen Fund, der ihnen aktuell noch Rätsel aufgibt.

Der betroffene Patient weiß nicht, wie das Insekt in seinen Körper gelangt ist.

Ärzteteam findet lebende Fliege im Darm

Achtung! Jetzt wird es ganz schön kurios und für manche sogar ziemlich eklig: denn mit diesem schrägen Befund einer routinemäßigen Darmkrebsvorsorgeuntersuchung hätte ein 63-jähriger Mann aus dem US-Bundesstaat Missouri wohl nicht gerechnet. Bei dem Mann wurde eine sogenannte Koloskopie durchgeführt, bei der eine Kamera in den Darm eingeführt wird. Die Untersuchung verlief zunächst wie gewöhnlich, doch dann entdeckten die Ärzt:innen im oberen Teil des Dickdarms eine Seltenheit: Eine herumschwirrende Fliege! Ja, richtig gelesen: Das Tier wurde intakt im Darm des Patienten gefunden.

Für die Ärzt:innen ein absolut rätselhafter Fund, denn ihnen ist völlig unklar, wie die Fliege lebend in den Darm des Patienten gelangen konnte. Den seltenen koloskopischen Befund schildern die Ärzt:innen in einem aktuell veröffentlichten Bericht im „American Journal of Gastroenterology“.

Ein Foto der Fliege im Darm seht ihr HIER.

Befund gibt Expert:innen Rätsel auf

Auch dem Patienten selbst ist unklar, wie die Fliege ihren Weg unversehrt in seinen Darm finden konnte. Laut Bericht habe er keine Symptome gehabt. Das Ärzteteam habe den 63-Jährigen nach dem kuriosen Befund genau zu seinem Essverhalten vor der Darmspiegelung befragt. Dieser habe, laut eigenen Aussagen, vor seiner Darmspiegelung nur klare Flüssigkeiten konsumiert, wie von ihm verlangt. Er erzählte den Ärzt:innen zudem, dass er knapp zwei Tage vor seiner Darmspiegelung eine Pizza und Salat gegessen habe. Er könne sich jedoch nicht daran erinnern, dabei eine Fliege verschluckt zu haben.

Dass wir beim Essen oder im Schlaf hin und wieder Fliegen verschlucken, ist prinzipiell nichts Ungewöhnliches. Laut Expert:innen können sich in unserem Körper zudem auch dann ansiedeln, wenn wir Lebensmittel zu uns nehmen, die etwa Fliegeneier und Fliegenlarven enthalten. Diese können im Darm wachsen und dort möglicherweise zu Fliegen mutieren und so den Darm befallen. Was den Ärzten in diesem Fall allerdings immer noch große Rätsel aufgibt, ist die Tatsache, dass die Fliege lebend entdeckt wurde. Und, dass es das ziemlich große Tier unversehrt bis in den Darm geschafft hat. Denn eigentlich ist unsere Magensäure so stark, dass sie Mücken, Fliegen oder andere Insekten zersetzt.