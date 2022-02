Hopeless Romantics aufgepasst, diese Geschichte klingt wie aus einer Liebeskomödie. Denn bei dem vierten Tinder-Date begleitet ein Mann sein Match zur Geburt – und wird schnell zur neuen Vaterfigur.

Die Geschichte von Alyssa und Max geht gerade auf TikTok viral.

Fruchtblase platzt kurz vor viertem Date

Was macht ihr so bei einem vierten Tinder-Date? Essen gehen, vielleicht ins Kino oder einen Ausflug ins Grüne? Für Alyssa Hodges und Max Silvy war das wohl nicht aufregend genug. Denn bei ihrem vierten Date begleitete Max Alyssa in den Kreißsaal und wurde nach nur acht Wochen Kennenlernphase zum (Stief-)Vater.

Aber zurück zum Anfang. Nachdem ihre Freundinnen es ihr geraten hatten, beschloss die 20-jährige Alyssa, sich einen Tinder-Account zu machen. Die schwangere Frau wollte nach ihrer gescheiterten Beziehung wieder „Selbstvertrauen“ finden und sehen, ob sie bereit für eine neue Beziehung ist. Mit ihrer Schwangerschaft ging sie dabei ganz offen um; schrieb es in ihre Bio und teilte Fotos von ihrem Babybauch. Für Max ein Grund, nach rechts zu swipen.

Die beiden verstehen sich von Anfang an gut und entwickeln eine Beziehung. Als Max von einer Geschäftsreise zurückkommt, planen sie ihr viertes Date. Doch zu diesem kann Alyssa nicht erscheinen: Ihre Fruchtblase ist geplatzt. Statt das Date abzusagen oder zu verschieben, packt Max seine Sachen und macht sich auf den Weg ins Krankenhaus.

Tinder-Date wird nach acht Wochen zur Vaterfigur

Eine Entscheidung, die für die werdende Mutter nicht ganz einfach war. „Wir hatten nur ein paar Verabredungen und kannten uns noch nicht sehr gut. Zu diesem Zeitpunkt wussten seine Eltern noch nichts über mich“, erzählt sie in einem TikTok-Video. „Ich war nervös, weil ich allein war, und ja, ich will ihn als Bezugsperson, aber was ist, wenn wir uns in einer Woche trennen?“

Doch statt dramatischen Trennungsszenen erlebt Alyssa eine Zeit wie aus einer romantischen Komödie. Denn während sie eine Woche lang mit Wehen kämpft und immer wieder von ihrem Zuhause ins Krankenhaus pendelt, ist Max an ihrer Seite. Auch bei der Geburt unterstützt er sie – und lernt ganz nebenbei auch gleich Alyssas Familie kennen.

Im Krankenhaus darf er überall dabei sein. Denn die Mitarbeiter halten ihn für den Vater des Babys. Und bis zu einem gewissen Grad haben sie auch Recht. Denn Max bleibt auch nach der Geburt an Alyssas Seite, nimmt sich sogar Urlaub, um die frischgebackene Mama in der ersten Woche nach der Geburt zu unterstützen. Er war ihre „größte Unterstützung“, schwärmt Alyssa später.

„Die beste Entscheidung überhaupt“

Und das sollte er auch bleiben. Denn auch vier Monate nach der Geburt des kleinen Ollie sind die beiden immer noch ein Paar und planen sogar, zusammenzuziehen. Max ist für das Baby eine richtige Vaterfigur geworden und die beiden haben eine enge Beziehung zueinander.

Ihre außergewöhnliche Geschichte teilt das Paar jetzt auf TikTok – und bekommt dafür viel Zuspruch. Denn viele sehen in der Geschichte den Inbegriff der kitschigen Romantik und feiern die beiden als DAS Traumpaar schlechthin. „Aus dieser Geschichte muss eine Liebeskomödie werden“, schreibt etwa eine Userin auf TikTok. Andere sehen darin hingegen einen Hoffnungsschimmer und entscheidenden Grund, sich wieder Tinder runterzuladen.

Auch Alyssa sagt, dass die Entscheidung, ihr Tinder-Match nach nur vier Dates als Geburten-Unterstützung zu nehmen, letztlich genau richtig war. „Wir wussten beide, dass wir uns mochten und starke Gefühle füreinander hatten. Aber die Geburt war der Höhepunkt in unserer Beziehung. Sie hat uns zusammengeschweißt“, sagte sie gegenüber 7News. „Rückblickend weiß ich, dass es die beste Entscheidung überhaupt war. Ich bin so froh, dass er dabei war.“