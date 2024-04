New Season, New Me! – So lautet unser Motto für diesen Frühling. Und was eignet sich besser, um wieder zu sich selbst zu finden, als eine entspannte Yoga-Session inklusive Mediation. So kommen wir in einen Relax-Modus, sammeln unsere Gedanken und sind bereit für alle Veränderungen, die diesen Frühling auf uns warten.

Was dabei natürlich nicht fehlen darf, sind bunte Yoga-Outfits, gemütliche Matten und jede Menge coole Yoga-Essentials!

Diese Yoga-Essentials lieben wir

Das sind unsere favorite Yoga-Outfits, Gadgets & Co!

1. Yoga-Matte von Yosana

Yoga auf einer bunten Matte, die auch noch rutschfest ist, macht gleich doppelt so viel Spaß! Unser Matte of Choice: Die Yosana Yogamatte Studioline Ultra-Grip Blue Lion inkl. Baumwolltragegurt. Die Matten von Yosana sind aus Naturkautschuk, einfach zu reinigen und auch noch ressourcenschonend verpackt. Erhältlich um 59,90 Euro im Online-Store unter www.yosana.eu

Bild: Yosana

2. Sporthose von Zalando

Für Yoga besonders wichtig: ein bequemes Outfit muss her! Die Auswahl an bunten Sporthosen ist bei Zalando gerade besonders groß. Unser Favorit ist diese kurze Hose von Nike. Die Universa Short Tights verspricht perfekten Halt und angenehmen Tragekomfort – und eignet sich übrigens auch perfekt zum Laufen. Erhältlich über Zalando für ca. 65 Euro.

Bild: Nike via Zalando

3. Spirit Aura Crystal Spray von Heymindful

Mit belebenden Düften neue Kraft tanken? Das klappt richtig gut mit dem Spirit Aura Crystal Spray von heymindful. Der Spray mit naturreinen ätherischen Ölen und kleinen Karneol-Kristallen unterstützt dabei, in die eigene Power zu kommen. Die Duftmischung aus Orange, Grapefruit, Patchouli, Ylang Ylang und Nelke schenkt frische Energie und stärkt das Selbstvertrauen. Nur wenige Sprühstöße in der eigenen Umgebung sollen den Zugang zu den eigenen Kraftquellen öffnen. 50 ml um ca. 22 Euro erhältlich via www.hey-mindful.at

Bild: heymindful

4. Trinkflasche von Mepal

Nicht aufs Trinken vergessen! Damit wir auch beim Yoga genügend Flüssigkeit zu uns nehmen, packen wir diese wunderschöne Trinkflasche von Mepal in unsere Sporttasche. Die praktische Bottle aus der neuen To-Go Kollektion VITA in der Farbe Nordic Sage hat gleich zwei Öffnungen, die einerseits ein einfaches Befüllen mit Eiswürfeln oder Obststücken und andererseits ein sicheres Trinken in Bewegung ermöglichen. Online erhältlich – ab ca. 14 Euro.

Bild: Mepal

5. Mikronährstoffe für mentale Stärke von Botanicals

Zusätzlich zu unserem Bewegungsausgleich unterstützen wir unseren Körper am besten auch mit Mikronährstoffen, die sich auch positiv auf die mentale Stärke auswirken können. Unsere Nahrungsergänzungsmittel of Choice: Die Boost Caps von Botanicals. Die Kapseln kombinieren ausgewählte B-Vitamine, Magnesium und sibirischen Ginseng, um den täglichen Energiebedarf optimal zu unterstützen. Die Produkte von Botanicals sind made in Austria, enthalten natürliche Zutaten und sind zudem vegan! Die Boost Caps gibt’s für ca. 40 Euro im Online-Shop.

Übrigens: Wer noch einen Schritt weitergehen will und gleich eine ganze Yoga-Ausbildung starten will, kann das zum Beispiel bei der Yoga-Akademie Austria machen. Alle Infos über die Ausbildung gibt’s hier!