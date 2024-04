Der Frühling ist da; die Frühlingsgefühle lassen aber noch auf sich warten? Keine Sorge, wir haben die Lösung für euch. Denn wenn die echten Frühlingsgefühle noch weit entfernt sind, verlieren wir uns in der Zwischenzeit eben in den fiktiven.

Mit diesen fünf Serien kommt ihr aus dem Schwärmen nicht mehr raus!

Für die, die noch dem Schul-Crush nachtrauern: Noch nie in meinem Leben

Wenn ihr uns fragt, ist der Frühling die perfekte Zeit für einen Crush. Wer aktuell keinen hat, kann dann ja auch einfach einen alten aus den Teenie-Tagebüchern hervorkramen. Denn ganz ehrlich: Wir haben doch alle insgeheim diese eine Person, die wir nie ganz vergessen haben. Nennen wir es „The One that got away“ oder die niemals erwiderte Teenager-Liebe. So oder so: Serien wie „Noch nie in meinem Leben“ sind die perfekte Möglichkeit, sich wieder ganz dem Teenieschwärmen hinzugeben. Denn die Geschichte der Schülerin Devi, die ihrem großen Schwarm immer näher kommt – und auch ihren schulischen Erzfeind gar nicht mal so schlecht findet – katapultiert uns direkt zurück in in die Zeit der „Willst du mit mir gehen?“-Nachrichten.

„Noch nie in meinem Leben“ ist auf Netflix verfügbar.

Für die Nostalgie-Fans: Die Nanny

Ihr wollt einfach mal wieder so einen richtig klassischen Slow-Burn sehen, wie ihn nur die Serien der 90er-Jahre machen konnten? Dann ist „Die Nanny“ DIE Serie für euren Frühling. Denn die Frage, ob Fran und Mr. Sheffield denn wirklich zusammenkommen, läuft über ganze sechs Staffeln. Und ganz nebenbei gibt es auch noch eine XXL-Portion Nostalgie und viel 90s-Outfitinspo von Stilikone Fran Fine!

„Die Nanny“ könnt ihr bei Prime Video streamen.

Für alle, die viel Zeit haben: New Girl

Ihr habt genug Zeit, um 146 Folgen lang einem fiktiven Pärchen die Daumen zu drücken und durchgehend von einer Backe zur anderen zu grinsen? Dann sind Jess und Nick aus „New Girl“ das perfekte Frühlings-Couple für euch. Denn die Lovestory der beiden strotzt nur so vor Humor und diesen Momenten, in denen man wie ein Teenie schmachtend auf der Couch sitzt und vor lauter Begeisterung mit den Beinen strampeln.

„New Girl“ könnt ihr auf Disney Plus streamen!

Für die Fans der emotionalen Achterbahn: Young Royals

Ihr wollt mehr als nur das kitschige und sehr durchsichtige Romantik-Gefasel haben? Dann schreibt euch „Young Royals“ ganz groß auf die Watchlist. Denn ob Simon und Wilhelm wirklich ein Paar werden, entscheidet sich erst nach drei Staffeln Herzschmerz, konstanten Auf und Abs und einer absoluten Achterbahn der Gefühle, bei der bis zur letzten Sekunde nicht klar ist, was mit den beiden passiert. Denn am Ende jeder Staffel gibt es einen Cliffhanger. Wer jetzt in die Show einsteigt, hat allerdings Glück; die dritte und finale Staffel ist seit März draußen!

„Young Royals“ ist auf Netflix verfügbar.

Für die Fans der klassisch-kitschigen Romantik: Bridgerton

Falls euch das Drama aber doch ein bisschen zu viel ist, dann ist „Bridgerton“ die sichere Wahl für die große Portion Frühlingsgefühle. Denn hier ist in jeder Staffel eigentlich schon von Beginn an klar, welche zwei Charaktere am Ende zueinander finden werden. Der Weg dorthin ist aber trotzdem geprägt von schmachten, schwärmen und ein paar hotten Szenen. Die perfekte Mischung also, um wieder in die eigene Frühlingsgefühle-Era zu starten. Und das Beste: wenn ihr mit den Staffeln durch seid, warten die neuen Folgen schon. Denn die dritte Staffel von „Bridgerton“ startet im Mai.

„Bridgerton“ könnt ihr bei Netflix streamen.

