Der Starttermin der dritten „Bridgerton“-Staffel nähert sich in großen Schritten. Höchste Zeit also für eine kleine Preview, dachte sich offenbar Netflix und versorgt Fans jetzt mit einem neuen Clip.

Darin zu sehen sind unter anderem Kate und Anthony – das Traumpaar aus Staffel 2!

Neuer „Bridgerton“-Clip veröffentlicht

Am 16. Mai können Fans die ersten Folgen der langersehnten dritten Staffel von „Bridgerton“ sehen. Der Gossip über die News aus dem „Ton“ haben aber bereits lange davor begonnen. Denn seit Wochen rätseln jene Fans, die die Buchvorlage nicht gelesen haben, darüber, wie es denn in der dritten Staffel weitergeht. Ein paar Details haben wir ja mittlerweile schon bekommen. Zum einen ist klar, dass sich die dritte Staffel um Penelope und Colin drehen wird. Und für die beiden scheint es ein ziemlich turbulenter Weg zu werden, wie erste Clips der Staffel gezeigt haben. Zum anderen wissen wir aber auch, dass einige Stars der vergangenen Staffeln zurückkehren; darunter auch Jonathan Bailey und Simone Ashley.

Den meisten Fans sind die beiden Schauspieler wohl als Kate und Anthony – aka Kanthony – bekannt. Sie waren DAS Traumpaar von Staffel zwei und hatten eine Lovestory, die es in Staffel drei zu übertreffen gilt. Aber ihre Geschichte ist offenbar noch nicht zu Ende erzählt. Denn Netflix veröffentlicht jetzt eine neue Sneak Peek zu Staffel drei – und in dieser Szene geht es fast ausschließlich um das Paar.

So geht es mit Kanthony weiter

In dem Clip sind die beiden gemeinsam mit der Bridgerton-Familie bei einem Ball. Als Anthonys kleine Schwester Francesca um einen Moment alleine bittet, nutzt er diesen, um gleich zu seiner Ehefrau zu gehen. Denn er betont: er will den Augenblick nutzen, um mit seiner „wunderschönen Frau zu tanzen“. Und wie immer bei Kanthony sagen Blicke mehr als tausend Worte. Den ganzen Clip über schmachten sich die beiden an und beim gemeinsamen Tanz gibt es sogar einen Kuss. Und das in aller Öffentlichkeit! Was Lady Whistledown wohl zu so einer unschicklichen Geste sagt?

Die steht nämlich nur wenige Meter weiter ganz alleine im Ballsaal – und scheint sich alles andere als wohl zu fühlen. Und ihre Tanzkarten am Arm scheinen noch vollständig zu sein. Wollte also niemand mit Penelope tanzen?

Mehr Details zu „Bridgerton“ Satffel 3

Wer ganz genau hinsieht, merkt nämlich: Dieses Outfit kennen wir! Es sieht genauso aus wie jenes Kleid, das Penelope in dem ersten veröffentlichten Clip von Staffel drei trägt, als sie einen Ball enttäuscht verlässt und auf Colin trifft. In eben diesem Treffen spricht sie dann ja auch darüber, dass sie wirklich alles versucht habe, um der Gesellschaft zu imponieren, es aber einfach nicht klappe. Ist das etwa eine Reaktion auf die Enttäuschung beim Ball? Enthüllt sie deshalb – vor lauter Frustration – dass sie genau weiß, wie Colin über sie denkt?

Fragen über Fragen, auf deren Antworten wir wohl noch ein bisschen warten müssen. Aber so viel scheinen die beiden ersten Clips schon zu zeigen: die dritte Staffel wird aufregend – wir machen uns also schon für jede Menge Gossip bereit!