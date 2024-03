Immer wieder aufs Neue machen diverse Gerüchte über Beauty-Eingriffe von US-Schauspielerin, Megan Fox die Runde. Jetzt spricht die 37-Jährige offen über all ihre bisherigen Schönheits-OPs und räumt dabei Falschinformationen über ihre angeblichen Eingriffe aus dem Weg.

Welchen Beauty-Operationen sich der Star wirklich unterzogen hat, erfahrt ihr hier.

Megan Fox und die große Debatte um ihre Beauty-Eingriffe

Seit Jahren wird Megan Fox immer wieder zur öffentlichen Zielscheibe für ihr äußeres Erscheinungsbild, genauer gesagt für die vermeintlichen Beauty-Eingriffe, denen sie sich unterzogen haben soll. Die Liste an Schlagzeilen sowie Vorher-Nachher-Fotos von Megan, in denen ihre Schönheitseingriffe debattiert werden, ist lange.

Das jüngste Beispiel: Nach dem diesjährigen Super Bowl entstand bei der Afterparty ein Foto von Megan und Machine Gun Kelly gemeinsam mit Taylor Swift und Travis Kelce, das kurz darauf für Wirbel im Netz sorgte. Wieder einmal war es das „verändertes Aussehen“ der 37-Jährigen, das im Fokus stand und für Spekulation über mögliche neue Beauty-Eingriffe sorgte. Kurz darauf klärte sie selbst das Missverständnis auf; demnach handele es sich einfach nur um unpassende Lichtverhältnisse, wie sie erklärt.

„Ich werde komplett transparent sein“

Das ganze Geschwafel rund um ihre Schönheitseingriffe dürfte die Schauspielerin jetzt aber endgültig satthaben. Bei einem aktuellen Auftritt in Alex Coopers Podcast „Call her Daddy“ sprach Megan erstmals offen über ihre Beauty-Operationen, um unzählige Gerüchte über ihre vermeintlichen Eingriffe ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen. „Hier bin ich, ich werde komplett transparent sein„, kündigte sie selbstbewusst im Podcast an.

„Ich hatte noch nie ein Facelifting auch, kein seitliches Browlifting, obwohl ich gerne eines hätte“, verrät uns die Ex-Transformers-Darstellerin im Podcast. Daraufhin fährt sie fort und stellt klar, dass sie bislang keine einzige Threadlift-Technologie anwenden hat lassen, hat, um einen Lifting-Effekt in ihrem Gesicht zu erzielen. Weiters klärt die Schauspielerin auf, dass sie sich auch noch nie Fett entfernen haben lasse, da sie „nicht genug Körperfett“ besitzt. Eine „BBL-Operation“ („Brazilian Butt Lift) habe sie – wie manche behaupten – auch nicht manchen lassen. Wünschen würde sie sich einen solchen Eingriff insgeheim aber trotzdem, wie sie sagt – wenn ihr Körper eben dafür gemacht wäre.

Megan spricht offen über ihre Eingriffe

Nachdem Megan ausführlich schildert, welche Eingriffe sie NICHT hatte, sind dann aber doch ihre echten Schönheitseingriffe an der Reihe. „Ich habe meine Brüste machen lassen, als ich 21 oder 22 Jahre alt war“, so die Schauspielerin. Nachdem die 37-Jährige ihre Kinder abgestillt hatte, legte sie sich ein weiteres Mal unters Messer, da ihre Brust „einfach weg“ war, wie sie im Podcast zudem verrät. Und weil aller guten Dinge drei sind, unterzog sie sich kürzlich einer weiteren Brust-OP. „Weil ich beim ersten Set nicht genug Körperfett hatte, um die Riffelung des Implantats zu beschönigen, musste ich sie gegen dieses [neue] Set austauschen.„, erklärt sie.

@callherdaddy If Megan’s going under, she’s coming out with EXACTLY what she wants. Tune into this week’s episode wherever you get your podcasts! ♬ original sound – Call Her Daddy

Im weiteren Verlauf des Podcasts gibt Megan zu, dass sie trotz ihrer Eingriffe kein Fan von Operationen sei. Der Grund: Ihr Körper reagiere nicht gut auf Vollnarkose und OPs seien deshalb eine „sehr große Sache“ für sie. Für sie sei plastische Chirurgie deshalb auch eine „sehr traumatische Erfahrung“.

Sie hatte eine Nasen-OP

Auch eine Nasen-OP soll sie bereits gehabt haben. „Man hat mir buchstäblich vorgeworfen, ich hätte sechs, sieben, acht Nasenkorrekturen gehabt, was unmöglich ist“, so Megan gegenüber Podcast-Host Alex Cooper. „Die Nase würde eine Nekrose bekommen und abfallen“, fügt sie hinzu. Megan stellt klar, dass sie seit ihrer Nasenkorrektur im Alter von 23 Jahren, nichts mehr an ihrer Nase hat machen lassen. Die letzte Nasen-Op sei also 14 Jahre her. Einzig ihr unverzichtbares Nasen-Contouring würde ihre Nase anders aussehen lassen, wie die 37-Jährige im Podcast erklärt.

Am Ende des Beauty-Real-Talks offenbart sie, dass es neben Botox und Fillern auch noch einen weiteren Eingriff gab, den sie erst kürzlich habe durchführen lassen. Was das genau war, wolle sie aber nicht verraten: „Es gibt eine Sache, die ich machen lassen habe, die ich für mich behalte.“, so die Schauspielerin.