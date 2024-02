Wie viele andere Stars, besuchte auch Megan Fox die Super-Bowl-Aftershow-Party. Dort entstand ein gemeinsames Foto der Schauspielerin zusammen mit ihrem Verlobten, Machine Gun Kelly sowie Travis Kelce und Taylor Swift. Viele User:innen im Netz begannen daraufhin über ihr verändertes Aussehen zu lästern. Den Gossip hat sie aber nicht allzu lange auf sich sitzen lassen.

Für ihre Wortwahl steht Megan Fox jetzt unter großer Kritik.

Megan Fox bekommt negative Kommentare über ihr Aussehen ab

Nach dem Super-Bowl-Sieg der Kansas City Chiefs ging es für viele Stars direkt zur Aftershow-Party. Dort entstand ein Schnappschuss-Foto von Travis Kelce, Taylor Swift, Megan Fox und Machine Gun Kelly, das von Managing-Partner, Joe Oravec auf Instagram geteilt wurde. Kurze Zeit später ging das Foto auch schon viral. Aber nicht aufgrund der Gruppenkonstellation im Foto! Es ging vielmehr um das Aussehen von US-Schauspielerin Megan Fox, das viele User:innen verwunderte. „Was zum Teufel hat Megan Fox mit ihrem Gesicht gemacht?“, schrieb eine Person auf X. Andere User:innen spekulierten über mögliche Schönheitseingriffe. „Vielleicht liegt es nur am Botox, aber Megan Fox‘ Gesicht sieht allmählich leblos aus“, kommentierte eine andere Person auf der Plattform.

Diese fiesen Kommentare hat die Schauspielerin nicht allzu lange auf sich sitzen lassen. Kurz darauf postete sie das gleiche Foto von ihrem Account, nur aus einem anderen Winkel und mit anderen Lichtverhältnissen. In die Caption schrieb Megan: „Es hat sich herausgestellt, dass es nur ein schattiges Handyfoto von mir war, auf dem ich wie eine ukrainische Aufblaspuppe aussehe“. Und weiter: „In Wirklichkeit sehe ich aus wie eine dieser super teuren Silikon-Sexpuppen, die man nur in Japan bekommen kann“, fuhr sie fort.

„Es ist sehr unhöflich“

Kaum war der Beitrag gepostet, hagelte es auch schon an heftiger Kritik! Für ihre Wortwahl – „ukrainische Aufblaspuppe“ und „Silikon-Sexpuppen“ aus Japan – sammelte die 37-Jährige zahlreiche erboste Stimmen von User:innen in der Kommentarspalte. „Ich denke, Fremdenfeindlichkeit gegenüber Osteuropa gibt es in Hollywood immer noch“, kommentierte etwa eine Person. „So eine Enttäuschung„, schrieb jemand anderes.

Eine Userin kritisierte hingegen: „Es ist sehr unhöflich von dir, so über Ukrainerinnen zu sprechen, so zeigst du dich also“. Dieser Shitstorm zwang die Schauspielerin dazu, Klarheit in die Sache zu bringen. Sie antwortete daher auf den Kommentar in Bezug auf ihre Unhöflichkeit: „Das ist NICHT das, was ich meinte. Ukrainische Frauen sind verdammt heiß und in meiner Vorstellung waren die aufblasbaren Puppen auch heiß. Lass ein Mädchen einen Witz machen, verdammt noch mal“, verteidigt sich Megan. Scheinbar wollte sie „nur“ einen Witz reißen, der aber nach hinten los ging.