Es gibt Menschen, die einfach nie aufgeben und so lange an einer Sache dran bleiben, bis sie ihre Ziele erreicht haben. Sie haben ein unglaubliches Durchhaltevermögen und sind extrem hartnäckig.

Oft hängt das mit dem Sternzeichen zusammen. Denn vor allem diese drei Tierkreiszeichen lassen sich nie unterkriegen.

Löwe

Der Löwe lässt sich von nichts und niemandem so schnell aus der Ruhe bringen. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch. Komme was wolle! Dieses Sternzeichen ist extrem ehrgeizig und beweist vor allem deshalb ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Selbst in den stressigsten Situationen behält der Löwe einen klaren Kopf und verliert sein Ziel nicht aus den Augen. Da können sich so manche andere eine Scheibe von ihm abschneiden.

Schütze

Der Schütze zählt ebenfalls zu den Sternzeichen mit dem größten Durchhaltevermögen. Er ist bekannt für seine kreativen Ideen, die er meist auch wirklich in die Tat umsetzt und so lange dran bleibt, bis er das erreicht hat, was er sich vorgestellt hat. Auch er kann in noch so stressigen Situationen einen richtig kühlen Kopf bewahren und fokussiert an die Sache rangehen. Freunde holen sich bei Schützen deshalb oft einen Rat, wenn es darum geht, eine Lösung für ein Problem zu finden.

Stier

Auch der Stier kann ein unfassbares Durchhaltevermögen an den Tag legen. Denn er ist eine extrem sture Persönlichkeit, die obendrein auch noch viel mentale Stärke besitzt. Mit einem Stier sollte man sich besser nicht anlegen, denn dabei zieht man meist den Kürzeren. Er ist ziemlich hartnäckig und gibt nur selten nach. Wenn es um seine Karriere geht, dann hat der Stier ein ganz klares Ziel vor Augen, das er unbedingt erreichen viel. Und auch in Sachen Liebe beweist der Stier viel Durchhaltevermögen. Denn wenn er sich wirklich in jemanden verliebt hat, dann will er diese Person auf keinen Fall verlieren und kämpft um ihre Herz, bis es ihm gehört.