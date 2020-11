Schon länger gab es Gerüchte, dass es zwischen “Prince Charming” Nicolas Puschmann und seinem Freund Lars Tönsfeuerborn kriselt. Die beiden lernten sich über die Dating-Show kennen.

Nun haben beide das Liebes-Aus via Instagram bestätigt.

Nicolas Puschmann: “Lars hat sich von mir getrennt”

Via Instagram bestätigte “Prince Charming” Nicolas Puschmann jetzt die Trennung. “Ihr Lieben, leider ist das, was viele von euch vermutet haben, Realität. Lars hat sich gestern von mir getrennt und damit geht unsere gemeinsame Liebesreise für mich völlig überraschend zu Ende”, schreibt der 29-Jährige bei seinem neuesten Posting. Die Trennung habe ihn “komplett überrumpelt”, so Nicolas. Eigentlich habe er an eine gemeinsame Zukunft mit Lars geglaubt. Doch jetzt kam alles anders. Er dankt seinen Fans außerdem für ihren Support, bittet aber gleichzeitig darum, die Trennung nun in Ruhe verarbeiten zu können.

Kurz zuvor hatte Nicolas noch ein schwarzes Bild auf seinem Instagram-Account gepostet. “Bin erstmal off – völlige Überforderung mit der plötzlichen Situation.”, heißt es unter dem Posting. Fans vermuteten bereits da, dass es zwischen den beiden aus ist.

Auch Lars meldet sich zu Wort

Lars Tönsfeuerborn meldet sich ebenfalls via Instagram zu Wort und bestätigt, dass er und Nicolas kein Paar mehr sind. “Die Gerüchte und das Statement von Nicolas entsprechen der Wahrheit”, schreibt der 30-Jährige. “Das einzige, was ich dazu sagen möchte, keiner von uns hat sich etwas zu schulden kommen lassen.”, so Lars weiter. Auch er bittet seine Fans um Verständnis, sich nicht weiter öffentlich zur Trennung äußern zu wollen.

Im vergangenen Jahr lernten sich Nicolas und Lars in der ersten Staffel der TVNOW-Dating Show “Prince Charming” kennen und lieben. Lars eroberte als einer der Kandidaten das Herz von Nicolas und holte sich schließlich die letzte Krawatte.

Derzeit läuft die zweite Staffel “Prince Charming” auf TVNOW und VOX.