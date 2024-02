DNA-Kits sind Tools, die viele Menschen verwenden, um mehr über ihre eigene Vergangenheit herauszufinden. Doch für eine Frau aus Amerika steckte hinter dem Testergebnis jetzt eine einzige Horrorgeschichte.

Denn sie fand durch den Test heraus, dass sie mit ihrem Halbbruder in einer Beziehung war.

DNA-Kit enthüllt: Frau hat 22 Halbgeschwister

Für Victoria Hill aus Connecticut waren die vergangenen Wochen und Monate wohl eine einzige Achterbahnfahrt der Gefühle. Und alles begann mit einem DNA-Kit. Denn nachdem Victoria gesundheitliche Probleme hatte, die niemand sonst in ihrer Familie zuvor hatte, wollte sie dem Ganzen auf die Spur kommen – und entdeckt dabei ein furchtbares Geheimnis: ihr Vater ist gar nicht ihr Vater. Aber das ist noch nicht alles; denn tatsächlich findet die 39-Jährige durch diesen DNA-Test heraus, dass sie mindestens 22 Geschwister hat. Denn so viele Menschen hatten ebenfalls einen Test gemacht und schienen auf der Webseite als ihre Halbgeschwister auf.

Ein Schock für sie und die ganze Familie; doch es soll noch nicht das Ende der Horrorgeschichte sein. Wie sich nämlich herausstellt, war ihre Zeugung mit einem Fehlverhalten verbunden. Der Fruchtbarkeitsspezialist, an den sich ihre Eltern wandten, missbrauchte nämlich seine Macht und befruchtete die Mutter mit seinem eigenen Sperma – angeblich ganz ohne ihr Einverständnis. Diese Informationen bekam sie von den Geschwistern, die sie durch das DNA-Kit entdeckte und die sich bei ihr meldeten.

Ex-Freund war Halbbruder

Ein weiterer Schlag sollte auf die junge Frau aber noch zukommen – denn eines ihrer Halbgeschwister kennt Victoria; und noch schlimmer, sie war sogar mit ihm zusammen! Bei dem Halbbruder handelt es sich nämlich um ihren Highschool-Boyfriend; einen Jungen, von dem sie sich laut eigenen Angaben sogar hätte vorstellen können, ihn zu heiraten. Und eben dieser Mann war eigentlich die ganze Zeit ihr Halbbruder. Ein DNA-Test, den ihr damaliger Freund schließlich macht, bestätigt die Vermutung dann auch, denn auch seine Mutter wurde von dem Arzt befruchtet. Victoria weiß jetzt: sie hatte mit ihrem Halbbruder Sex. „Ich war traumatisiert“, erzählt Victoria in einem Interview „CNN“ über die Erkenntnis. „Jetzt sehe ich mir Bilder von Menschen an und denke: Wenn er mein Geschwisterchen sein könnte, könnte jeder mein Geschwisterchen sein.“

Victorias Geschichte ist allerdings nicht nur die Verkettung von furchtbaren Umständen, sondern auch einer von vielen Fällen von Fertility Fraud, also Fälle, in denen ein Fruchtbarkeitsatzt die Zustimmung einer Patientin nicht einholt und sie mit seinem eigenen Sperma befruchtet. „CNN“ berichtet, dass mehr als 30 Ärzte in den USA entweder beschuldigt oder bereits dabei ertappt wurden. Insider sprechen sogar von mindestens 80 Ärzten. Doch Victorias Fall ist dennoch ein absoluter Sonderfall. „Dies war das erste Mal, dass wir einen bestätigten Fall hatten, in dem jemand tatsächlich mit jemandem intim zusammen war, der sein Halbgeschwister war“, sagte Jody Madeira, Juraprofessorin an der Universität Indiana und Expertin für Fruchtbarkeitsbetrug, gegenüber CNN.