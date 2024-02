Eine zukünftige Braut teilte vor kurzem im Netz eine persönliche Story: Sie hat sich mit ihrem Verlobten über einen unerwünschten Gast bei ihrer bald stattfindenden Hochzeitsfeier gestritten. Konkret geht es um die Ex-Verlobte des Bräutigams. Er möchte sie dabei haben, die Antwort der Braut lautet aber: Nein!

Diese Meinungsverschiedenheit hat einen ordentlichen Keil zwischen die zwei getrieben.

Zukünftige Braut streitet sich um einen besonderen Hochzeitsgast

Ein Reddit-Beitrag einer 27-Jährigen Frau löste innerhalb kürzester Zeit hitzige Diskussionen im Netz aus. So viel können wir euch schon mal verraten: diese Story hat es absolut in sich! In ihrem Beitrag erzählt die zukünftige Braut, dass sie und ihr 33-Jähriger Verlobte bereits seit vier Jahren ein Paar sind. Im vergangenen Jahr haben sie sich dazu entschlossen den Bund der Ehe einzugehen. Bis vor wenigen Tagen schien zwischen den beiden alles noch in Ordnung zu sein. Während einer kürzlichen Diskussion über die bevorstehende Hochzeit des Paares nahmen die Dinge jedoch eine unerwartete Wendung.

Der Grund für die Diskussion: Der Bräutigam möchte seine Ex-Verlobte bei der Hochzeitsfeier als Gast dabei haben. „Bevor wir uns trafen, war mein Verlobter 8 Jahre lang mit seiner besten Freundin aus Kindertagen, Liz, zusammen. Sie waren kurz verlobt, bevor sie die Verlobung lösten. Soweit ich weiß, haben sie sich dazu entschlossen, es abzubrechen, weil sie aus den falschen Gründen heiraten wollten.“ erzählt die junge Frau. Dann fügt sie hinzu: „Nachdem sie die Verlobung gelöst hatten, blieben sie Freunde.“ Ist das aber ein Grund, seine Ex-Geliebte auf die eigene Hochzeit einzuladen?

„Ich oder sie“

Die Bride to be, erklärt, dass sie eigentlich bis jetzt nie ein Problem mit seiner Ex hatte. Es war auch für sie in Ordnung, dass sie weiterhin ein Teil seines Lebens blieb. Dennoch fühlt es sich für die 27-Jährige nicht richtig an, die Ex-Verlobte auf ihrer Hochzeitsfeier zu begrüßen. „Als er seine Hochzeitsgesellschaft aufzählte, erwähnte er Liz. Ich war verblüfft. Ich sagte ihm, dass ich mich nicht wohl dabei fühle, wenn sie in der Hochzeitsgesellschaft ist“, so die Frau. Sie kam ihrem Verlobten sogar entgegen und bot ihm an, dass Liz beim Empfang und bei der Zeremonie gerne dabei sein könne – bei der Feier selbst aber nicht.

Das schien ihm aber nicht genug zu sein: Er argumentierte, dass es auch seine Hochzeitsparty ist und er genau so entscheiden kann, wer kommt. „Ich habe ihm gesagt, dass das nicht fair ist, weil ich meine Highschool-Liebe nicht in meiner Hochzeitsgesellschaft haben werde.“ argumentierte die Frau zurück, jedoch ohne Erfolg. Diese Meinungsverschiedenheit hat es scheinbar geschafft, einen Keil zwischen das Paar zu treiben. Seit ihrem Streit haben die zwei kaum mehr miteinander gesprochen.

Der Streit endete damit, dass der 33-Jährige ein „Machtwort“ gesprochen hat: Liz wird bei der Hochzeitsfeier dabei sein. „Ich habe ihm gesagt, dass ich in dieser Sache nicht nachgeben werde. Aus Wut habe ich ihn vor die Wahl gestellt. Ich oder sie„, so die future Bride. Sie hat ihrem Verlobten klar gemacht, dass sie nicht vor dem Altar stehen wird, falls Liz bei der Hochzeitsfeier dabei sein sollte. „Daraufhin sagte er mir, dass ich verrückt sei und dass er zu seinem Bruder ziehen werde, bis ich mich beruhigt habe und vernünftig geworden bin“, schreibt die junge Frau.

Große Diskussion im Netz

Seit ihrem Streit schrieb er sie insgesamt zwei Mal an. Das eine Mal fragte er nach, ob sie sich bereits „beruhigt“ hätte. Beim zweiten Mal hackte er nach, ob sie nun mit seiner Gästeliste für die Hochzeit einverstanden sei. Ihre Antwort wird den jungen Herrn weniger erfreut haben: „Ich habe ihm gesagt, dass meine Antwort immer noch nein lautet und dass ich nicht weiß, ob ich die Sache auf sich beruhen lassen kann“, so die Frau.

Die Story sorgte für großes Aufsehen im Netz: Auf der Reddit-Plattform meldeten sich unzählige Nutzer:innen zu Wort und stärkten der verzweifelten jungen Frau den Rücken. „Diese Frau ist seine ehemalige Verlobte. Es ist lächerlich, dass er sich so ins Zeug legt. Er zeigt, wo seine Prioritäten liegen, und das ist nicht bei Ihnen“, kommentierte etwa eine Person. Eine weitere Person schrieb: „Dein Verlobter hat wenig Respekt vor dir oder deinen Gefühlen. Ich hoffe du hast mehr Respekt vor dir selbst und stehst zu deiner Entscheidung. Entweder du oder sie sollte eigentlich eine einfache Wahl sein.“

Jemand anderes hingegen gab einen besonderen Ratschlag an die junge Frau: „Ich würde nicht wollen, dass jemand, der nicht nur mit meinem Verlobten intim war, neben ihm steht, wenn ich mein Gelübde ablege, sondern auch noch vor ein paar Jahren diejenige war, der an deiner Stelle stehen sollte. Wenn er bereit ist, dich aufzugeben, um sie neben sich stehen zu lassen, ist er nicht der richtige Mann für dich.„