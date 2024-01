Eine australische Brautjungfer verrät in einer Radiosendung, dass sie einen Teil der Hochzeit ihrer besten Freundin sausen lassen möchte, diese aber noch nichts davon weiß. Der Grund: Sie konnte Konzertkarten für die „Eras“-Tour von Taylor Swift ergattern.

Die Reaktion der angehenden Braut auf dieses Geständnis schockiert alle Zuhörer:innen.

Brautjungfer schmiedet geheime Konzert-Pläne

Hochzeitsvorbereitungen können ganz schön stressig sein, vor allem für die Braut. Zum Glück gibt es aber Brautjungfern! Sie sind die Ersthelferinnen der Braut und greifen ihr in den stressigsten Situationen unter die Arme; sowohl bei den Vorbereitungen als auch am Hochzeitstag. In der Fox-Morgenshow „Fifi, Fev und Nick“ vom 22. Jänner, erzählte eine australische Brautjungfer namens Olivia den Moderator:innen der Radiosendung von ihrem Glück. Der Frau sei es gelungen, Tickets für das große Taylor-Swift-Konzert am 17. Februar in Melbourne zu ergattern. Es gibt jedoch einen Haken: Ihre beste Freundin heiratet genau an diesem Tag.

Das soll für sie jedoch nicht zum Hindernis werden. Denn Olivia hat bereits einen geheimen Plan geschmiedet, von dem ihre BFF aber noch nichts weiß, wie sie in der Sendung verrät. Sie will demnach einen Teil der Hochzeit sausen lassen, um das Taylor Swift-Konzert zu besuchen. Was die Braut wohl dazu sagen wird? „Ich weiß, wie verärgert sie sein wird“, so Olivia. Die Karten zur Show habe Olivia bereits vor Weihnachten ergattern können. Seither struggelt sie damit, ihrer besten Freundin davon zu erzählen. Vor allem, weil bereits einige andere Hochzeitsgäste dem Brautpaar abgesagt haben, um aufs Konzert zu gehen …

„Ist das ein Scherz?“

Aber jetzt wird’s erst richtig spannend! Die Moderator:innen der Show nahmen die Fäden selbst in die Hand und holten die Braut namens Jessie schließlich direkt in die Sendung, um Klarheit in die ganze Sache zu bringen. Auf Sendung gesteht Olivia ihrer besten Freundin, dass sie plant aufs Konzert zu gehen und deshalb am Tag ihrer Hochzeit, nicht die ganze Zeit dabei sein könne. Doch sie bietet Jessie einen „Kompromiss“ an. Dieser lautet: Sie werde als Brautjungfer tagsüber bei den Feierlichkeiten sein, die Location aber etwas früher verlassen, um aufs Konzert zu gehen und anschließend wieder zum Empfang zurückkehren.

Doch damit ist Jessie wohl nicht ganz einverstanden! „Ist das ein Scherz? Machst du Witze?“, so die entsetzte Reaktion der Braut auf das Geständnis ihrer BFF, wie People zitiert. Daraufhin antwortete Olivia: „Ich fühle mich wirklich schlecht, das tue ich. Aber du weißt, dass ich Taylor schon so lange liebe, das weißt du doch. Und du wusstest, wie schwer es war, Karten zu bekommen“. Doch auch das scheint die Braut nicht umzustimmen. Jessie sei zudem vor allem auch deshalb enttäuscht und frustriert über das Geständnis ihrer BFF, weil Olivia bereits seit Dezember verheimlicht, dass sie Konzerttickets habe und Jessie das jetzt erst so kurz vor ihrer Hochzeit erfahren musste.

Keine Versöhnung in Sicht?

„Weißt du, wie sehr mich das nervt, dass die Leute ausfallen, um zu ihr zu gehen, und du wusstest die ganze Zeit, dass du zu ihrem Konzert gehst?“, sagte Jessie empört. Der Streit eskalierte letztendlich so sehr, dass Olivia sogar noch während der Sendung in Tränen ausbricht. Daraufhin betont die Braut zwar, dass sie nicht absichtlich gemein zu ihr sein wollte, sie aber wegen der ganzen Situation dennoch sehr wütend und vor allem enttäuscht sei. „Ich möchte, dass du an meinem Tag neben mir stehst und du wirst nicht dabei sein“, so Jessie.

Nachdem kein Kompromiss in Sicht war, beendeten die Moderator:innen die angespannte Situation mit dem Hinweis darauf, dass es am besten wäre, wenn sie außerhalb der Sendung ein klärendes Gespräch führen. Wie das Gespräch ausgegangen ist und ob sich die besten Freundinnen vertragen haben, ist leider nicht bekannt.